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18:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Я могу заступиться за команду». Самый высокий игрок КХЛ из «Барыса» — о драке с «Авангардом»

Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг после матча с «Авангардом», в котором был ряд стычек и драка, отметил, что всегда готов постоять за свою команду. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также заявил, что его повеселила игра с омским клубом.

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Напомним, основное время матча завершилось ничьей 1:1, этого оказалось достаточно для «Барыса», чтобы досрочно занять второй место в Восточной конференции и первое в дивизионе Чернышева.

— Тяжелая игра была. «Авангард» команда быстрая, сильная. Но мы тоже здорово играли, хоть нас и переиграли по буллитам. Я считаю, могло и по-другому сложиться. Мы были немного невезучи в овертайме. Но мы взяли одно очко и перед плей-офф заняли второе место на «Востоке» и выиграли конференцию. Здорово знать такое после матча, но, конечно, лучше бы мы выиграли, — сказал Сведберг.

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— Дрались, потому что на кону стояло второе место на «Востоке»?

— Нет (смеется). Просто мы две команды, которые обе хотели победить. Когда две такие команды играют друг против друга, всегда много эмоций. Было весело. Хоккей как в плей-офф.

— Почему сегодня не дрался?

— Я не нарываюсь на драки. Но если в отношении моей команды делают что-то такое, я могу заступиться.

— Ты такой мощный на льду. Замечаешь страх в глазах соперника, когда маячит драка?

— Меня это не волнует (смеется). Я стараюсь быть собой и делать то, что могу.

Отметим, что Сведберг был одним из самых активных участников стычки, которая привела к драке, в которой форвард «Барыса» Павел Акользин с одного удара отправил в нокаут нападающего «Авангарда» Кирилла Петрова.

Юлия Милова

Барыс
1:2Б
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10300 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Игорь Бобков
1-й период
01:51Павел Акользин
11:37Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
19:33Дмитрий Шевченко
19:33Павел Акользин
19:33Алексей Бондарев
19:33Кирилл Петров
2-й период
21:04Даррен Дитц
3-й период
48:19Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
58:09Даррен Дитц
58:13Давид Деарне
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
Статистика
13Штрафное время9
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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