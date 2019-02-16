«Я могу заступиться за команду». Самый высокий игрок КХЛ из «Барыса» — о драке с «Авангардом»

Напомним, основное время матча завершилось ничьей 1:1, этого оказалось достаточно для «Барыса», чтобы досрочно занять второй место в Восточной конференции и первое в дивизионе Чернышева.

— Тяжелая игра была. «Авангард» команда быстрая, сильная. Но мы тоже здорово играли, хоть нас и переиграли по буллитам. Я считаю, могло и по-другому сложиться. Мы были немного невезучи в овертайме. Но мы взяли одно очко и перед плей-офф заняли второе место на «Востоке» и выиграли конференцию. Здорово знать такое после матча, но, конечно, лучше бы мы выиграли, — сказал Сведберг.

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— Дрались, потому что на кону стояло второе место на «Востоке»?

— Нет (смеется). Просто мы две команды, которые обе хотели победить. Когда две такие команды играют друг против друга, всегда много эмоций. Было весело. Хоккей как в плей-офф.

— Почему сегодня не дрался?

— Я не нарываюсь на драки. Но если в отношении моей команды делают что-то такое, я могу заступиться.

— Ты такой мощный на льду. Замечаешь страх в глазах соперника, когда маячит драка?

— Меня это не волнует (смеется). Я стараюсь быть собой и делать то, что могу.

Отметим, что Сведберг был одним из самых активных участников стычки, которая привела к драке, в которой форвард «Барыса» Павел Акользин с одного удара отправил в нокаут нападающего «Авангарда» Кирилла Петрова.