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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Арбитры засчитали гол «Сибири», которого не видно ни на одном повторе

«Торпедо» принимало «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гол форварда «Сибири» Егора Миловзорова вызвал массу вопросов. Ни на одном из телеповторов не видно, что шайба пересекла линию ворот. Однако судьи после затяжного видеопросмотра шайбу засчитали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Составы команд:

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«Торпедо»

Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Ильин.

«Сибирь»

Тейлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Брюле — Романцев— Принс;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;
Лукин, Казаков — Пешехонов— Карон, Яковлев.

Торпедо НН
5:3
1:1, 3:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАлександр Андриевский
Вратари
Барри БрастДэнни Тэйлор
1-й период
00:17Денис Паршин(Владимир Галузин)
07:50Егор Миловзоров(Дмитрий Саюстов, Александр Шаров)
14:01Жильбер Брюле
2-й период
22:07Артем Аляев
26:01Роберт Саболич(Дмитрий Семин)
28:38Барри Браст
30:22Данил Веряев
32:41Антон Шенфельд(Дмитрий Семин, Илья Назаревич)
35:11Николай Демидов(Дмитрий Саюстов, Никита Шашков)
36:25Данил Веряев
36:25Александр Логинов
3-й период
41:45Эндрю Кейлоф
42:15Дмитрий Саюстов(Егор Миловзоров, Константин Климонтов)
51:30Александр Логинов
Статистика
6Штрафное время6
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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