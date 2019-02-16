Арбитры засчитали гол «Сибири», которого не видно ни на одном повторе
«Торпедо» принимало «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо» принимало «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол форварда «Сибири» Егора Миловзорова вызвал массу вопросов. Ни на одном из телеповторов не видно, что шайба пересекла линию ворот. Однако судьи после затяжного видеопросмотра шайбу засчитали.
Составы команд:
«Торпедо»
Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Ильин.
«Сибирь»
Тейлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Брюле — Романцев— Принс;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;
Лукин, Казаков — Пешехонов— Карон, Яковлев.
|Дэвид Немировски
|Александр Андриевский
|Барри Браст
|Дэнни Тэйлор
|00:17
|Денис Паршин(Владимир Галузин)
|07:50
|Егор Миловзоров(Дмитрий Саюстов, Александр Шаров)
|14:01
|Жильбер Брюле
|22:07
|Артем Аляев
|26:01
|Роберт Саболич(Дмитрий Семин)
|28:38
|Барри Браст
|30:22
|Данил Веряев
|32:41
|Антон Шенфельд(Дмитрий Семин, Илья Назаревич)
|35:11
|Николай Демидов(Дмитрий Саюстов, Никита Шашков)
|36:25
|Данил Веряев
|36:25
|Александр Логинов
|41:45
|Эндрю Кейлоф
|42:15
|Дмитрий Саюстов(Егор Миловзоров, Константин Климонтов)
|51:30
|Александр Логинов
|6
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Москва)