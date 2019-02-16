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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ объяснила решение судей не засчитывать шайбу форварда «Барыса» Петерссона в овертайме

Департамент судейства КХЛ подготовил видео, в котором объяснил, почему не была засчитана шайба форварда «Барыса» Андре Петерссона в овертайме матча с «Авангардом».

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Источник: РИА "Новости"

Игра в в Астане итоге завершилась победой омского клуба в овертайме — 1:2.

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Ничья в основное время гарантировала «Барысу» второе место в Восточной конференции и первое — в дивизионе Чернышева.

После матча главный тренер «Барыса» Андрей Скабелкасделал заявление о «потусторонних силах, которые вмешаются в какие-то вещи», а канадский защитник Джесси Блэкер заявил, что не увидел офсайда в моменте гола Петерссона.

В КХЛ считают, что судьи правильно не засчитали шайбу Петерссона, увидев у него положение «вне игры».

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Барыс
1:2Б
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10300 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Игорь Бобков
1-й период
01:51Павел Акользин
11:37Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
19:33Дмитрий Шевченко
19:33Павел Акользин
19:33Алексей Бондарев
19:33Кирилл Петров
2-й период
21:04Даррен Дитц
3-й период
48:19Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
58:09Даррен Дитц
58:13Давид Деарне
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
Статистика
13Штрафное время9
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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