КХЛ объяснила решение судей не засчитывать шайбу форварда «Барыса» Петерссона в овертайме

Игра в в Астане итоге завершилась победой омского клуба в овертайме — 1:2.
Ничья в основное время гарантировала «Барысу» второе место в Восточной конференции и первое — в дивизионе Чернышева.
После матча главный тренер «Барыса» Андрей Скабелкасделал заявление о «потусторонних силах, которые вмешаются в какие-то вещи», а канадский защитник Джесси Блэкер заявил, что не увидел офсайда в моменте гола Петерссона.
В КХЛ считают, что судьи правильно не засчитали шайбу Петерссона, увидев у него положение «вне игры».