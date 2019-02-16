«Северсталь» обыграла «Трактор» в домашнем матче КХЛ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты череповецкой «Северстали» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты череповецкой «Северстали» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя игра в Череповце завершилась победой «Северстали» со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Дубль в составе череповчан сделал Сергей Монахов (1-я и 11-я минуты), еще по шайбе забросили Илья Хохлов (25) и Александр Петунин (32).
У «Трактора» отличились Ник Бэйлен (18) и Андрей Ерофеев (54).
«Северсталь» набрала 48 очков в 60 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (56 очков в 59 играх) идет восьмым на Востоке.
Следующий матч череповецкая команда проведет дома 20 февраля против «Динамо» (Рига). «Трактор» 18 февраля сыграет на выезде с московским «Динамо».
|Андрей Разин
|Алексей Тертышный
|Доминик Фурх
|Василий Демченко(Александр Судницин)
|00:24
|Сергей Монахов(Евгений Лапенков, Джеффри Кинрейд)
|02:42
|Евгений Бодров
|10:39
|Сергей Монахов(Иван Лекомцев, Богдан Якимов)
|15:59
|Иван Лекомцев
|17:47
|Ник Бэйлен(Кристиан Томас, Игорь Исаев)
|24:45
|Илья Хохлов(Картер Эштон, Юрий Трубачев)
|27:33
|Семен Кокуев
|30:03
|Командный штраф
|31:15
|Александр Петунин
|53:50
|Андрей Ерофеев(Семен Кокуев, Александр Рыбаков)
|54:24
|Григорий Желдаков
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)