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19:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» обыграла «Трактор» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты череповецкой «Северстали» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Череповце завершилась победой «Северстали» со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Дубль в составе череповчан сделал Сергей Монахов (1-я и 11-я минуты), еще по шайбе забросили Илья Хохлов (25) и Александр Петунин (32).

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У «Трактора» отличились Ник Бэйлен (18) и Андрей Ерофеев (54).

«Северсталь» набрала 48 очков в 60 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (56 очков в 59 играх) идет восьмым на Востоке.

Следующий матч череповецкая команда проведет дома 20 февраля против «Динамо» (Рига). «Трактор» 18 февраля сыграет на выезде с московским «Динамо».

Северсталь
4:2
2:1, 2:0, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 4476 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинАлексей Тертышный
Вратари
Доминик ФурхВасилий Демченко(Александр Судницин)
1-й период
00:24Сергей Монахов(Евгений Лапенков, Джеффри Кинрейд)
02:42Евгений Бодров
10:39Сергей Монахов(Иван Лекомцев, Богдан Якимов)
15:59Иван Лекомцев
17:47Ник Бэйлен(Кристиан Томас, Игорь Исаев)
2-й период
24:45Илья Хохлов(Картер Эштон, Юрий Трубачев)
27:33Семен Кокуев
30:03Командный штраф
31:15Александр Петунин
3-й период
53:50Андрей Ерофеев(Семен Кокуев, Александр Рыбаков)
54:24Григорий Желдаков
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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