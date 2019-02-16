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19:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» проиграл «Металлургу» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнекамске в субботу, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

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Шайбами отметились Иван Верещагин (2-я минута), Ииро Пакаринен (22), Павел Варфоломеев (37) и Сергей Мозякин (49).

«Нефтехимик» за два матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ потерял шансы на попадание в плей-офф.

«Металлург» в следующем матче 18 февраля сыграет в Казани с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» в этот же день отправится в гости к екатеринбургскому «Автомобилисту».

Нефтехимик
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 3072 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевЙозеф Яндач
Вратари
Илья ЕжовВасилий Кошечкин
1-й период
01:11Иван Верещагин(Ник Шор, Павел Варфоломеев)
01:40Евгений Бирюков
12:59Александр Брынцев
2-й период
21:13Ииро Пакаринен(Деннис Расмуссен)
24:32Мэтт Эллисон
25:16Алексей Береглазов
29:41Андрей Чибисов
33:47Дамир Шарипзянов
36:35Павел Варфоломеев(Архип Неколенко)
3-й период
41:14Ииро Пакаринен
43:47Павел Куликов
45:26Николай Кулемин
48:57Сергей Мозякин(Николай Кулемин, Мэтт Эллисон)
Статистика
6Штрафное время12
6Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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