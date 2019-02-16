«Нефтехимик» проиграл «Металлургу» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнекамске в субботу, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей.
Шайбами отметились Иван Верещагин (2-я минута), Ииро Пакаринен (22), Павел Варфоломеев (37) и Сергей Мозякин (49).
«Нефтехимик» за два матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ потерял шансы на попадание в
«Металлург» в следующем матче 18 февраля сыграет в Казани с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» в этот же день отправится в гости к екатеринбургскому «Автомобилисту».
|Вячеслав Буцаев
|Йозеф Яндач
|Илья Ежов
|Василий Кошечкин
|01:11
|Иван Верещагин(Ник Шор, Павел Варфоломеев)
|01:40
|Евгений Бирюков
|12:59
|Александр Брынцев
|21:13
|Ииро Пакаринен(Деннис Расмуссен)
|24:32
|Мэтт Эллисон
|25:16
|Алексей Береглазов
|29:41
|Андрей Чибисов
|33:47
|Дамир Шарипзянов
|36:35
|Павел Варфоломеев(Архип Неколенко)
|41:14
|Ииро Пакаринен
|43:47
|Павел Куликов
|45:26
|Николай Кулемин
|48:57
|Сергей Мозякин(Николай Кулемин, Мэтт Эллисон)
|6
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)