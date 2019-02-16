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20:26 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло «Сибирь» и гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 февраля. Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировало себе участие в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Денис Паршин (1-я минута), Роберт Саболич (27), Данил Веряев (31), Антон Шенфельд (33) и Эндрю Кейлоф (42). У проигравших отличились Егор Миловзоров (8), Николай Демидов (36) и Дмитрий Саюстов (43).

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«Торпедо» одержало победу во второй игре подряд, «Сибирь» продлила серию поражений до трех матчей. Команды сыграли между собой дважды в текущем сезоне, оба раза победили нижегородцы.

«Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 60 матчах, клуб опережает занимающую девятое место «Сибирь» на 8 очков, обеим командам осталось провести по две игры. Новосибирцы сохраняют шансы на выход в плей-офф, отставание от челябинского «Трактора», идущего на Востоке восьмым, составляет 4 очка.

В следующем матче «Торпедо» на выезде сыграет с челябинским «Трактором» 20 февраля, в тот же день «Сибирь» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

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Торпедо НН
5:3
1:1, 3:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАлександр Андриевский
Вратари
Барри БрастДэнни Тэйлор
1-й период
00:17Денис Паршин(Владимир Галузин)
07:50Егор Миловзоров(Дмитрий Саюстов, Александр Шаров)
14:01Жильбер Брюле
2-й период
22:07Артем Аляев
26:01Роберт Саболич(Дмитрий Семин)
28:38Барри Браст
30:22Данил Веряев
32:41Антон Шенфельд(Дмитрий Семин, Илья Назаревич)
35:11Николай Демидов(Дмитрий Саюстов, Никита Шашков)
36:25Данил Веряев
36:25Александр Логинов
3-й период
41:45Эндрю Кейлоф
42:15Дмитрий Саюстов(Егор Миловзоров, Константин Климонтов)
51:30Александр Логинов
Статистика
6Штрафное время6
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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