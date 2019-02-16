«Торпедо» обыграло «Сибирь» и гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Денис Паршин (1-я минута), Роберт Саболич (27), Данил Веряев (31), Антон Шенфельд (33) и Эндрю Кейлоф (42). У проигравших отличились Егор Миловзоров (8), Николай Демидов (36) и Дмитрий Саюстов (43).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Торпедо» одержало победу во второй игре подряд, «Сибирь» продлила серию поражений до трех матчей. Команды сыграли между собой дважды в текущем сезоне, оба раза победили нижегородцы.

«Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 60 матчах, клуб опережает занимающую девятое место «Сибирь» на 8 очков, обеим командам осталось провести по две игры. Новосибирцы сохраняют шансы на выход в плей-офф, отставание от челябинского «Трактора», идущего на Востоке восьмым, составляет 4 очка.