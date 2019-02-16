«Я не боец». Форвард «Барыса» Акользин рассказал о драке с нокаутом игрока «Авангарда»

За несколько секунд до окончания первого периода Акользин одним ударом отправил в нокаут нападающего Кирилла Петрова.

«Случайность, так получилось. Он предложил — я не отказался. В принципе, я не боец. Я играю в хоккей. Стараюсь забивать голы», — сказал Акользин во время эфира КХЛ ТВ и QazSport.

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Сам же матч в итоге завершился поражением «Барыса» в серии буллитов — 1:2. У астанинцев после видеопросмотра был отменен гол Андре Петерссона в овертайме — это решение прокомментировали в департаменте судейства КХЛ.