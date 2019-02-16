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21:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не боец». Форвард «Барыса» Акользин рассказал о драке с нокаутом игрока «Авангарда»

Нападающий «Барыса» Павел Акользин прокомментировал свою драку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», передает корреспондент Vesti.kz.

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За несколько секунд до окончания первого периода Акользин одним ударом отправил в нокаут нападающего Кирилла Петрова.

«Случайность, так получилось. Он предложил — я не отказался. В принципе, я не боец. Я играю в хоккей. Стараюсь забивать голы», — сказал Акользин во время эфира КХЛ ТВ и QazSport.

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Сам же матч в итоге завершился поражением «Барыса» в серии буллитов — 1:2. У астанинцев после видеопросмотра был отменен гол Андре Петерссона в овертайме — это решение прокомментировали в департаменте судейства КХЛ.

Набранное очко гарантировало «Барысу» первое место в дивизионе Чернышева и второе — в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб уже узнал наиболее вероятного соперника в плей-офф.

Барыс
1:2Б
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10300 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Игорь Бобков
1-й период
01:51Павел Акользин
11:37Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
19:33Дмитрий Шевченко
19:33Павел Акользин
19:33Алексей Бондарев
19:33Кирилл Петров
2-й период
21:04Даррен Дитц
3-й период
48:19Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
58:09Даррен Дитц
58:13Давид Деарне
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
Статистика
13Штрафное время9
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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