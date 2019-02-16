«Я не боец». Форвард «Барыса» Акользин рассказал о драке с нокаутом игрока «Авангарда»
Нападающий «Барыса» Павел Акользин прокомментировал свою драку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Барыса» Павел Акользин прокомментировал свою драку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», передает корреспондент Vesti.kz.
За несколько секунд до окончания первого периода Акользин одним ударом отправил в нокаут нападающего Кирилла Петрова.
«Случайность, так получилось. Он предложил — я не отказался. В принципе, я не боец. Я играю в хоккей. Стараюсь забивать голы», — сказал Акользин во время эфира КХЛ ТВ и QazSport.
Сам же матч в итоге завершился поражением «Барыса» в серии буллитов — 1:2. У астанинцев после видеопросмотра был отменен гол Андре Петерссона в овертайме — это решение прокомментировали в департаменте судейства КХЛ.
Набранное очко гарантировало «Барысу» первое место в дивизионе Чернышева и второе — в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб уже узнал наиболее вероятного соперника в
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|Игорь Бобков
|01:51
|Павел Акользин
|11:37
|Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
|19:33
|Дмитрий Шевченко
|19:33
|Павел Акользин
|19:33
|Алексей Бондарев
|19:33
|Кирилл Петров
|21:04
|Даррен Дитц
|48:19
|Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
|58:09
|Даррен Дитц
|58:13
|Давид Деарне
|победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
|13
|Штрафное время
|9
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)