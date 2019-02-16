Шведский защитник с опытом игры в НХЛ ответил на вопрос о выступлении за сборную Казахстана

С ростом в 204 сантиметра Сведберг — самый высокий хоккеист КХЛ. В «Барыс» он перешел по ходу сезона, а до этого играл за «Линчеппинг» на родине и в системе «Чикаго», за который набрал четыре (2+2) очка в 24 матчах НХЛ.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

27-летний Сведберг никогда не играл за сборные Швеции даже на юношеском и молодежном уровне. Он не исключил, что может рассмотреть предложение от Казахстана.

«Я не играл за сборную Швеции. Еще ничего такого ни с кем не обсуждал. Но, как я понимаю, есть возможность заиграть за сборную Казахстана. Посмотрим позже, что будет», — сказал Сведберг.

Отметим, что в прошлом году за Казахстан дебютировал бывший вратарь сборной Швеции Хенрик Карлссон. За «тре крунур» голкипер «Барыса» играл в неофициальных матчах, поэтому смог сменить команду.