Шведский защитник с опытом игры в НХЛ ответил на вопрос о выступлении за сборную Казахстана
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг не исключил, что может рассмотреть возможность выступления за сборную Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг не исключил, что может рассмотреть возможность выступления за сборную Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
С ростом в 204 сантиметра Сведберг — самый высокий хоккеист КХЛ. В «Барыс» он перешел по ходу сезона, а до этого играл за «Линчеппинг» на родине и в системе «Чикаго», за который набрал четыре (2+2) очка в 24 матчах НХЛ.
27-летний Сведберг никогда не играл за сборные Швеции даже на юношеском и молодежном уровне. Он не исключил, что может рассмотреть предложение от Казахстана.
«Я не играл за сборную Швеции. Еще ничего такого ни с кем не обсуждал. Но, как я понимаю, есть возможность заиграть за сборную Казахстана. Посмотрим позже, что будет», — сказал Сведберг.
Отметим, что в прошлом году за Казахстан дебютировал бывший вратарь сборной Швеции Хенрик Карлссон. За «тре крунур» голкипер «Барыса» играл в неофициальных матчах, поэтому смог сменить команду.
В текущем сезоне КХЛ Сведберг набрал девять (3+6) очков в 27 матчах и помог «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и гарантировать себе второе место в Восточной конференции.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|Игорь Бобков
|01:51
|Павел Акользин
|11:37
|Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
|19:33
|Дмитрий Шевченко
|19:33
|Павел Акользин
|19:33
|Алексей Бондарев
|19:33
|Кирилл Петров
|21:04
|Даррен Дитц
|48:19
|Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
|58:09
|Даррен Дитц
|58:13
|Давид Деарне
|победный бросок: Сергей Широков(Авангард)
|13
|Штрафное время
|9
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)