«Чем нас кормит Скабелка? Драниками!». Старченко — о лучшей «регулярке» «Барыса», незасчитанной шайбе и интересном плей-офф

По его словам, последняя гостевая серия станет для астанинского клуба подготовкой к плей-офф, но это не значит, что «Барыс» не будет биться за победы в уже ничего не решающих играх.

Напомним, «Барыс» проиграл «Авангарду» в серии буллитов — 1:2, но ничья в основное время гарантировала астанинскому клубу второе место в Восточной конференции и первое в дивизионе Чернышева за три игры до окончания регулярного чемпионата.

— C «Авангардом» хорошая, боевая игра получилась, — отметил Старченко. -«Авангард» хорошо двигался, хорошо прессинговал. Маленько не получилось в конце выстоять, пропустили. Игра уровня плей-офф. Думаю, в плей-офф все игры будут такими. Мы уже готовимся наперед. Конечно, обидно опять проигрывать по буллитам. Три игры по буллитам им проиграли. Но ничего страшного, в плей-офф буллитов не будет.

— Но, тем не менее, вам можно было и не побеждать в этом матче, достаточно было набрать одно очко, что и сделали. Наверняка поэтому поражение не очень то и расстраивает.

— Ну, игра была равна.

— Незасчитанная в овертайме шайба не подорвала настрой? Вроде вот она победа, а вот и нет ее.

— В принципе, нет. Там оставалось две минуты доиграть спокойно. Ничего страшного, бывает.

— Последние игры в выездной серии уже ничего не решают. Будет биться за победы, или что-то отрабатывать в играх, корректировать перед плей-офф?

— Всегда будем играть на победу. Но все равно, наверное, это будет больше идти как подготовка к плей-офф. Что-то будем наигрывать. Расслабления не будет, это точно.

— Выезд на Дальний Восток, после которого будет всего три дня перед плей-офф. Этого хватит, чтобы восстановиться?

— Я думаю, хватит. Почему нет?

— Сейчас наиболее вероятный соперник «Барыса» по плей-офф — это «Торпедо». Может быть, что это будет и «Трактор». Кто был бы предпочтительнее?

— В плей-офф соперников не выбирают. Там все сильные команды. Со всеми тяжело будет играть. Я думаю, разницы нет на самом деле.

— Чем вас кормит Скабелка, что такой ход набрала команда? Белорусской картошкой и кумысом?

— Драниками. (смеется) Это, наверное, лучшая наша «регулярка». А если говорить в целом о сезоне, то все самое интересное еще впереди.