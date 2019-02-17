Названы даты первых матчей «Барыса» в плей-офф КХЛ
Определены даты первых матчей ХК «Барыс» в
Определены даты первых матчей ХК «Барыс» в
Так, первый раунд Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки начнут на своем льду. Матчи состоятся на «Барыс Арене» 26 и 28 февраля. Затем команда отправится на выезд.
Серия продлится до четырех побед. При этом соперник «Барыса» пока не определен. На данный момент наиболее вероятно, что в первом раунде
Отметим, что после окончания регулярного чемпионата до старта
Напомним, накануне «Барыс» проиграл «Авангарду» в серии буллитов, но ничья в основное время гарантировала астанинскому клубу второе место в Восточной конференции и первое в дивизионе Чернышева за три игры до окончания регулярного чемпионата.