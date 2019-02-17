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17:16 (мск), источник: Vesti.kz

Названы даты первых матчей «Барыса» в плей-офф КХЛ

Определены даты первых матчей ХК «Барыс» в плей-офф сезона 2018/2019, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Так, первый раунд Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки начнут на своем льду. Матчи состоятся на «Барыс Арене» 26 и 28 февраля. Затем команда отправится на выезд.

Серия продлится до четырех побед. При этом соперник «Барыса» пока не определен. На данный момент наиболее вероятно, что в первом раунде плей-офф астанчане сыграют с нижегородским «Торпедо».

Отметим, что после окончания регулярного чемпионата до старта плей-офф у «Барыса» будет всего три свободных дня. При этом команда проведет выездную серию на Дальнем Востоке: 18 февраля соперником станет «Адмирал», 20-го — «Амур», а 22-го — «Куньлунь».

Напомним, накануне «Барыс» проиграл «Авангарду» в серии буллитов, но ничья в основное время гарантировала астанинскому клубу второе место в Восточной конференции и первое в дивизионе Чернышева за три игры до окончания регулярного чемпионата.

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