Китаров: «Динамо» нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы поднять головы
Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 1:3.
Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 1:3.
«Какую оценку поставлю команде в этом сезоне? Знаете, это очень тяжело, болельщики ответят на этот вопрос лучше — им с трибун виднее. В любом случае, когда нет хороших результатов, сложно говорить о
Нам нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы
|Андрей Сидоренко
|Сергей Зубов
|Михаил Карнаухов
|Константин Барулин
|20:46
|Юрки Йокипакка
|26:48
|Кирилл Воробьев
|27:00
|Эрик О`Делл(Станислав Бочаров)
|27:19
|Егор Рыков
|29:45
|Сергей Костицын
|35:30
|Кирилл Воробьев
|40:53
|Олег Евенко
|54:09
|Сергей Костицын(Куинтон Хауден, Алексей Терещенко)
|57:26
|Станислав Бочаров
|58:02
|Дмитрий Знахаренко
|60:00
|Патрик Уиркош
|8
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)