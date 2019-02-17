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17 февраля, источник: Чемпионат.com

Китаров: «Динамо» нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы поднять головы

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 1:3.

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Источник: РИА "Новости"

«Какую оценку поставлю команде в этом сезоне? Знаете, это очень тяжело, болельщики ответят на этот вопрос лучше — им с трибун виднее. В любом случае, когда нет хороших результатов, сложно говорить о каких-то хороших оценках.

Нам нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы чуть-чуть поднять головы и закончить сезон в хорошем настроении. А потом будут ещё динамовские сборы, подготовка к чемпионату мира, а в апреле — сборная", — цитирует Китарова официальный сайт «Динамо».

Динамо Мн
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 2517.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 11341 зритель
Главные тренеры
Андрей СидоренкоСергей Зубов
Вратари
Михаил КарнауховКонстантин Барулин
2-й период
20:46Юрки Йокипакка
26:48Кирилл Воробьев
27:00Эрик О`Делл(Станислав Бочаров)
27:19Егор Рыков
29:45Сергей Костицын
35:30Кирилл Воробьев
3-й период
40:53Олег Евенко
54:09Сергей Костицын(Куинтон Хауден, Алексей Терещенко)
57:26Станислав Бочаров
58:02Дмитрий Знахаренко
Овертайм
60:00Патрик Уиркош
Статистика
8Штрафное время14
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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