Китаров: «Динамо» нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы поднять головы

«Какую оценку поставлю команде в этом сезоне? Знаете, это очень тяжело, болельщики ответят на этот вопрос лучше — им с трибун виднее. В любом случае, когда нет хороших результатов, сложно говорить о каких-то хороших оценках.

Нам нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы чуть-чуть поднять головы и закончить сезон в хорошем настроении. А потом будут ещё динамовские сборы, подготовка к чемпионату мира, а в апреле — сборная", — цитирует Китарова официальный сайт «Динамо».