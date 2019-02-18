«Еще никогда прежде в Астане так не ждали плей-офф». КХЛ сняла передачу о «Барысе» перед Кубком Гагарина

Источник: РИА "Новости"

«Еще никогда прежде в ХК “Барыс” так не ждали плей-офф. Казахстанская команда стала одной из сенсаций нынешнего сезона КХЛ», — говорится в сообщении.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Напомним, в своем последнем матче на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проиграл «Авангарду» в серии буллитов, но ничья в основное время гарантировала астанинскому клубу первое место в дивизионе Чернышева и второе в Восточной конференции за три игры до окончания «регулярки».

После окончания регулярного чемпионата до старта плей-офф у «Барыса» будет всего три свободных дня.