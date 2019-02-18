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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Еще никогда прежде в Астане так не ждали плей-офф». КХЛ сняла передачу о «Барысе» перед Кубком Гагарина

Континентальная хоккея лига (КХЛ) сняла передачу о «Барысе», которая вышла под названием «Перед битвой».

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Источник: РИА "Новости"

«Еще никогда прежде в ХК “Барыс” так не ждали плей-офф. Казахстанская команда стала одной из сенсаций нынешнего сезона КХЛ», — говорится в сообщении.

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Напомним, в своем последнем матче на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проиграл «Авангарду» в серии буллитов, но ничья в основное время гарантировала астанинскому клубу первое место в дивизионе Чернышева и второе в Восточной конференции за три игры до окончания «регулярки».

После окончания регулярного чемпионата до старта плей-офф у «Барыса» будет всего три свободных дня.

Во время загрузки произошла ошибка.
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