«Еще никогда прежде в Астане так не ждали плей-офф». КХЛ сняла передачу о «Барысе» перед Кубком Гагарина
Континентальная хоккея лига (КХЛ) сняла передачу о «Барысе», которая вышла под названием «Перед битвой».
Континентальная хоккея лига (КХЛ) сняла передачу о «Барысе», которая вышла под названием «Перед битвой».
«Еще никогда прежде в ХК “Барыс” так не ждали
Напомним, в своем последнем матче на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проиграл «Авангарду» в серии буллитов, но ничья в основное время гарантировала астанинскому клубу первое место в дивизионе Чернышева и второе в Восточной конференции за три игры до окончания «регулярки».
После окончания регулярного чемпионата до старта