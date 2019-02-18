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12:50 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» решил вопрос по спонсорам и примет участие в следующем сезоне КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» нашел спонсоров, благодаря чему сможет выступить в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил президент «Адмирала» Заирбек Юсупов.

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В начале октября КХЛ наложила дисквалификацию на генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. «Адмиралу» был запрещен доступ к центральному информационному бюро лиги (ЦИБ), в том числе для дозаявок и обменов игроков. 19 ноября Сошников покинул пост гендиректора клуба, его место занял Михаил Дудченко. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции 12 декабря назвал ситуацию с задолженностями в «Адмирале» критической, но 27 декабря клубу восстановили доступ к ЦИБу.

«Мы сейчас уже имеем понимание по спонсорам, на сегодняшний день с этим у нас все благополучно. Мы понимаем, что в новом сезоне нам нужно будет выступать на новом уровне, мы к этому готовы. Для этого есть все, команде созданы все условия», — сказал Юсупов.

Как подчеркнул на пресс-конференции губернатор Приморья Олег Кожемяко, вопрос участия «Адмирала» в следующем сезоне решен также с руководством КХЛ. «Мы были с Заирбеком Камильевичем у президента КХЛ и отстояли нашу команду на следующий сезон. Сейчас этот вопрос снят», — заявил Губернатор.

В текущем регулярном чемпионате «Адмирал» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 59 матчах. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

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