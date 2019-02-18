Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз1
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Слован
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
17.02
Миннесота Уайлд0
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
10Велик-Ан возвращается!
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Автомобилиста» Бодров выбыл до конца регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Денис Бодров внесен в список травмированных до 26 февраля, сообщает пресс-служба КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игрок пропустит оставшиеся три матча «Автомобилиста», возглавляющего турнирную таблицу Восточной конференции, в регулярном чемпионате: с нижнекамским «Нефтехимиком» (18 февраля), новосибирской «Сибирью» (20 февраля) и подмосковным «Витязем» (22 февраля).

В текущем сезоне КХЛ 32-летний Бодров провел 48 игр и набрал 14 очков (3 шайбы + 11 передач).

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ
Российский форвард признан третьей звездой дня в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
«Решил драться»: Минаков обратился к фанатам после поражения
Каталония сломала Мадрид. «Реал» дома проиграл «Жироне»
Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь