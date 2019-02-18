Защитник «Автомобилиста» Бодров выбыл до конца регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Денис Бодров внесен в список травмированных до 26 февраля, сообщает
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Денис Бодров внесен в список травмированных до 26 февраля, сообщает
Игрок пропустит оставшиеся три матча «Автомобилиста», возглавляющего турнирную таблицу Восточной конференции, в регулярном чемпионате: с нижнекамским «Нефтехимиком» (18 февраля), новосибирской «Сибирью» (20 февраля) и подмосковным «Витязем» (22 февраля).
В текущем сезоне КХЛ 32-летний Бодров провел 48 игр и набрал 14 очков (3 шайбы + 11 передач).