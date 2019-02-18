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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» закроет долги и сохранит прописку в КХЛ в будущем сезоне

ХК «Адмирал» продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом было объявлено во время пресс-конференции с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко и депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, сообщает VL.ru.

Президент «Адмирала» Заирбек Юсупов заявил, что долги старого юрлица, под которым владивостокский клуб выступал в первые годы своей жизни в КХЛ, после проверок правоохранительными органами и аудиторских проверок будут погашены. Руководитель команды заверил, что деньги на это у клуба есть.

По словам Кожемяко, в будущем сезоне перед командой будут поставлены задачи войти в элиту российского хоккея.

В конце прошлого года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на совещании руководителей и генменеджеров клубов сообщил, что «Адмирал» может быть исключён из КХЛ.

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