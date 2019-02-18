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15:24 (мск), источник: ТАСС

Клубы КХЛ должны подтвердить соответствие условиям участия в следующем сезоне до 15 марта

Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев.

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должны подтвердить их соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

В начале октября КХЛ наложила дисквалификацию на генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. «Адмиралу» был запрещен доступ к центральному информационному бюро лиги (ЦИБ), в том числе для дозаявок и обменов игроков. 19 ноября Сошников покинул пост гендиректора клуба, его место занял Михаил Дудченко. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 12 декабря назвал ситуацию с задолженностями в «Адмирале» критической, но 27 декабря клубу восстановили доступ к ЦИБу.

В декабре стало известно, что «Адмирал» находится на последнем месте в рейтинге клубов лиги. Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка. Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из КХЛ были исключены «Лада» и «Югра». В понедельник президент «Адмирала» Заирбек Юсупов сообщил, что владивостокский клуб имеет понимание по спонсорам и будет выступать в следующем сезоне.

«Состав участников чемпионата следующего сезона определяется только решением совета директоров КХЛ, заседание которого состоится в конце марта. Тогда же будет представлен предварительный рейтинг клубов по итогам регулярного чемпионата. Все клубы до 15 марта должны подтвердить лиге их соответствие условиям допуска к участию в чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе.

В текущем регулярном чемпионате «Адмирал» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 59 матчах. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

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