Клубы КХЛ должны подтвердить соответствие условиям участия в следующем сезоне до 15 марта
Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев.
Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев.
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должны подтвердить их соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта. Об этом ТАСС сообщили в
В начале октября КХЛ наложила дисквалификацию на генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. «Адмиралу» был запрещен доступ к центральному информационному бюро лиги (ЦИБ), в том числе для дозаявок и обменов игроков. 19 ноября Сошников покинул пост гендиректора клуба, его место занял Михаил Дудченко. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 12 декабря назвал ситуацию с задолженностями в «Адмирале» критической, но 27 декабря клубу восстановили доступ к ЦИБу.
В декабре стало известно, что «Адмирал» находится на последнем месте в рейтинге клубов лиги. Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков,
«Состав участников чемпионата следующего сезона определяется только решением совета директоров КХЛ, заседание которого состоится в конце марта. Тогда же будет представлен предварительный рейтинг клубов по итогам регулярного чемпионата. Все клубы до 15 марта должны подтвердить лиге их соответствие условиям допуска к участию в чемпионате КХЛ», — сообщили в
В текущем регулярном чемпионате «Адмирал» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 59 матчах. Клуб лишился шансов на выход в