«Барыс» проиграл аутсайдеру «Востока» и потерпел второе подряд поражение в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 18 февраля, во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Ворота «Барыса» в этом матче защищал чех Доминик Граховина, который сыграл в основное время впервые с 15 января, когда привез курьезную шайбу во встрече со «Спартаком» (3:5) и получил травму.
Уже на десятой минуте «Адмирал» огорчил Граховину — отличился Александр Мерескин. Отыграться «Барыс» сумел только в третьем периоде. На 42-й минуте у астанинцев отличился казахстанский форвард Никита Михайлис.
Исход же матча решился в самой концовке. Победу «Адмирала» принесла шайба Владимира Бутузова на 59-й минуте. После этого «Барыс» взял
Это поражение стало для «Барыса» вторым подряд. Астанинский клуб ранее дома проиграл по буллитам «Авангарду» (1:2) — в овертайме у команды Андрея Скабелки не была засчитана шайба. До этого у «Барыса» была серия из четырех побед.
|Сергей Светлов
|Андрей Скабелка
|Никита Серебряков
|Доминик Граховина
|10:07
|Александр Мерескин(Кирилл Воронин, Кирилл Дьяков)
|11:22
|Джесси Блэкер
|16:12
|10657
|22:45
|Степан Захарчук
|22:45
|Патрис Кормье
|23:33
|Василий Стрельцов
|24:45
|Патрис Кормье
|24:45
|Патрис Кормье
|28:11
|8843
|35:19
|Денис Вихарев
|39:42
|Денис Вихарев
|41:44
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Джесси Блэкер)
|58:51
|Владимир Бутузов(Войтех Полак)
|8
|Штрафное время
|20
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)