«Барыс» проиграл аутсайдеру «Востока» и потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Игра проходила сегодня, 18 февраля, во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ворота «Барыса» в этом матче защищал чех Доминик Граховина, который сыграл в основное время впервые с 15 января, когда привез курьезную шайбу во встрече со «Спартаком» (3:5) и получил травму.

Уже на десятой минуте «Адмирал» огорчил Граховину — отличился Александр Мерескин. Отыграться «Барыс» сумел только в третьем периоде. На 42-й минуте у астанинцев отличился казахстанский форвард Никита Михайлис.

Исход же матча решился в самой концовке. Победу «Адмирала» принесла шайба Владимира Бутузова на 59-й минуте. После этого «Барыс» взял тайм-аут и выпустил шестого полевого игрока, но это не помогло.

Из-за этого поражения «Барыс» потерял шансы догнать лидирующий «Автомобилист» в таблице Восточной конференции, но астанинский клуб ранее гарантировал себе второе место.