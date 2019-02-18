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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» разгромил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил с крупным счетом китайский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске в понедельник, завершилась со счетом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забили Вячеслав Ушенин (на 16-й минуте), Денис Голубев (27), Данил Файзуллин (27), Владислав Ушенин (29), Никита Камалов (37), Павел Дедунов (48) и Антон Лазарев (49). У гостей отличились Блэйк Парлетт (2) и Брэндон Ип (49).

В следующем матче «Амур» сыграет дома 20 февраля с астанинским «Барысом», а «Куньлунь» в этот же день примет владивостокский «Адмирал».

Амур
7:2
1:1, 4:0, 2:1
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2618.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)"Платинум-Арена", 5224 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевКурт Фрэйзер
Вратари
Марек ЛангхамерАлександр Лазушин(Цзэхао Сунь)
1-й период
01:39Блэйк Парлетт(Лукас Локхарт)
01:53Олли Палола
06:45Максим Кондратьев
10:07Йоонас Ярвинен
12:39Глеб Корягин
15:35Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин)
17:04Юйэнь Зак
2-й период
20:14Джастин Фонтэйн
26:29Денис Голубев(Артем Железков, Антон Лазарев)
26:56Данил Файзуллин(Кирилл Рассказов)
28:24Владислав Ушенин(Михал Йордан, Павел Дедунов)
31:36Денис Голубев
34:52Джастин Фонтэйн
36:03Никита Камалов(Валентин Пьянов)
36:23Майкл Латта
38:43Майкл Латта
38:43Майкл Латта
3-й период
47:48Павел Дедунов(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
48:20Антон Лазарев(Артем Железков)
48:56Брэндон Йип(Патрик Лунд)
49:26Брэндон Йип
49:26Брэндон Йип
57:12Максим Кондратьев
59:04Дрю Шор
Статистика
8Штрафное время38
9Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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