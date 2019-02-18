«Амур» разгромил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил с крупным счетом китайский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» победил с крупным счетом китайский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хабаровске в понедельник, завершилась со счетом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забили Вячеслав Ушенин (на 16-й минуте), Денис Голубев (27), Данил Файзуллин (27), Владислав Ушенин (29), Никита Камалов (37), Павел Дедунов (48) и Антон Лазарев (49). У гостей отличились Блэйк Парлетт (2) и Брэндон Ип (49).
В следующем матче «Амур» сыграет дома 20 февраля с астанинским «Барысом», а «Куньлунь» в этот же день примет владивостокский «Адмирал».
|Александр Гулявцев
|Курт Фрэйзер
|Марек Лангхамер
|Александр Лазушин(Цзэхао Сунь)
|01:39
|Блэйк Парлетт(Лукас Локхарт)
|01:53
|Олли Палола
|06:45
|Максим Кондратьев
|10:07
|Йоонас Ярвинен
|12:39
|Глеб Корягин
|15:35
|Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин)
|17:04
|Юйэнь Зак
|20:14
|Джастин Фонтэйн
|26:29
|Денис Голубев(Артем Железков, Антон Лазарев)
|26:56
|Данил Файзуллин(Кирилл Рассказов)
|28:24
|Владислав Ушенин(Михал Йордан, Павел Дедунов)
|31:36
|Денис Голубев
|34:52
|Джастин Фонтэйн
|36:03
|Никита Камалов(Валентин Пьянов)
|36:23
|Майкл Латта
|38:43
|Майкл Латта
|38:43
|Майкл Латта
|47:48
|Павел Дедунов(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
|48:20
|Антон Лазарев(Артем Железков)
|48:56
|Брэндон Йип(Патрик Лунд)
|49:26
|Брэндон Йип
|49:26
|Брэндон Йип
|57:12
|Максим Кондратьев
|59:04
|Дрю Шор
|8
|Штрафное время
|38
|9
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)