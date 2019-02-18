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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка нашел объяснение второму подряд поражению в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые забросили решающую шайбу на 59-й минуте.

«Не все получалось в атаке, но, в общем-то, достаточно неплохо играли в обороне. И единственная ошибка в конце третьего периода стоила нам матча. Идем дальше», — цитирует Скабелку официальный сайт «Адмирала».

Исход игры прокомментировал и главный тренер клуба из Владивостока Сергей Светлов, который поблагодарил своих хоккеистов и болельщиков.

«Тяжелая была игра. Интересная, напряженная до последних секунд. Главное, что забили. На последних минутах у нас обычно не так хорошо все получалось. Сегодня удача была на нашей стороне.

Хочу поблагодарить ребят за игру, за победу. И наших болельщиков, которые нас поддерживают, переживают. Я считаю, что хорошая поддержка сыграла сегодня свою роль и мы победили, — сказал Светлов.

Отметим, что из-за поражения во Владивостоке «Барыс» потерял шансы догнать лидирующий «Автомобилист» в таблице Восточной конференции, но астанинский клуб ранее гарантировал себе второе место.

Это поражение стало для «Барыса» вторым подряд. Астанинский клуб ранее дома проиграл по буллитам «Авангарду» (1:2) — в овертайме у команды Андрея Скабелки отменили шайбу после видеопросмотра. До этого у «Барыса» была серия из четырех побед.

20 февраля «Барыс» в 15:30 по астанинскому времени начнет гостевой матч с «Амуром», а спустя два дня в Пекине завершит «регулярку» игрой с «Куньлунем». Оба соперника астанинского клуба лишились шансов на выход в плей-офф.

Адмирал
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2618.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3967 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловАндрей Скабелка
Вратари
Никита СеребряковДоминик Граховина
1-й период
10:07Александр Мерескин(Кирилл Воронин, Кирилл Дьяков)
11:22Джесси Блэкер
16:1210657
2-й период
22:45Степан Захарчук
22:45Патрис Кормье
23:33Василий Стрельцов
24:45Патрис Кормье
24:45Патрис Кормье
28:118843
35:19Денис Вихарев
39:42Денис Вихарев
3-й период
41:44Никита Михайлис(Даррен Дитц, Джесси Блэкер)
58:51Владимир Бутузов(Войтех Полак)
Статистика
8Штрафное время20
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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