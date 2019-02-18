Тренер «Барыса» Скабелка нашел объяснение второму подряд поражению в КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые забросили решающую шайбу на 59-й минуте.
«Не все получалось в атаке, но, в
Исход игры прокомментировал и главный тренер клуба из Владивостока Сергей Светлов, который поблагодарил своих хоккеистов и болельщиков.
«Тяжелая была игра. Интересная, напряженная до последних секунд. Главное, что забили. На последних минутах у нас обычно не так хорошо все получалось. Сегодня удача была на нашей стороне.
Хочу поблагодарить ребят за игру, за победу. И наших болельщиков, которые нас поддерживают, переживают. Я считаю, что хорошая поддержка сыграла сегодня свою роль и мы победили, — сказал Светлов.
Отметим, что
Это поражение стало для «Барыса» вторым подряд. Астанинский клуб ранее дома проиграл по буллитам «Авангарду» (1:2) — в овертайме у команды Андрея Скабелки отменили шайбу после видеопросмотра. До этого у «Барыса» была серия из четырех побед.
20 февраля «Барыс» в 15:30 по астанинскому времени начнет гостевой матч с «Амуром», а спустя два дня в Пекине завершит «регулярку» игрой с «Куньлунем». Оба соперника астанинского клуба лишились шансов на выход в
|Сергей Светлов
|Андрей Скабелка
|Никита Серебряков
|Доминик Граховина
|10:07
|Александр Мерескин(Кирилл Воронин, Кирилл Дьяков)
|11:22
|Джесси Блэкер
|16:12
|10657
|22:45
|Степан Захарчук
|22:45
|Патрис Кормье
|23:33
|Василий Стрельцов
|24:45
|Патрис Кормье
|24:45
|Патрис Кормье
|28:11
|8843
|35:19
|Денис Вихарев
|39:42
|Денис Вихарев
|41:44
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Джесси Блэкер)
|58:51
|Владимир Бутузов(Войтех Полак)
|8
|Штрафное время
|20
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)