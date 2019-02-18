Тренер «Барыса» Скабелка нашел объяснение второму подряд поражению в КХЛ

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые забросили решающую шайбу на 59-й минуте.

«Не все получалось в атаке, но, в общем-то, достаточно неплохо играли в обороне. И единственная ошибка в конце третьего периода стоила нам матча. Идем дальше», — цитирует Скабелку официальный сайт «Адмирала».

Исход игры прокомментировал и главный тренер клуба из Владивостока Сергей Светлов, который поблагодарил своих хоккеистов и болельщиков.

«Тяжелая была игра. Интересная, напряженная до последних секунд. Главное, что забили. На последних минутах у нас обычно не так хорошо все получалось. Сегодня удача была на нашей стороне.

Хочу поблагодарить ребят за игру, за победу. И наших болельщиков, которые нас поддерживают, переживают. Я считаю, что хорошая поддержка сыграла сегодня свою роль и мы победили, — сказал Светлов.

Отметим, что из-за поражения во Владивостоке «Барыс» потерял шансы догнать лидирующий «Автомобилист» в таблице Восточной конференции, но астанинский клуб ранее гарантировал себе второе место.

Это поражение стало для «Барыса» вторым подряд. Астанинский клуб ранее дома проиграл по буллитам «Авангарду» (1:2) — в овертайме у команды Андрея Скабелки отменили шайбу после видеопросмотра. До этого у «Барыса» была серия из четырех побед.