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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, после поражения «Барыса» во встрече с «Адмиралом» (1:2) клуб из Екатеринбурга обеспечил себе победу в Восточной конференции.

Первый период значительно лучше удался команде хозяев: «Автомобилист» забросил три шайбы усилиями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты, гости ответили только голом Микаэля Руохомаа. Во втором периоде у «Нефтехимика» дубль оформил Павел Порядин, у хозяев точным броском отметился Найджел Доус. На 49-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря Голышеву, оформившему дубль.

Автомобилист
5:3
3:1, 1:2, 1:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 2618.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновВячеслав Буцаев
Вратари
Якуб КоваржФедор Коротаев(Илья Ежов)
1-й период
03:00Анатолий Голышев(Стефан Да Коста)
03:00Командный штраф
04:14Георгий Белоусов(Алексей Василевский, Денис Казионов)
07:43Юусо Пуустинен
10:57Стефан Да Коста(Найджел Доус, Анатолий Голышев)
13:47Микаэль Руохомаа(Юусо Пуустинен, Дамир Мусин)
2-й период
21:02Павел Порядин
24:33Эмиль Галимов
25:03Найджел Доус(Дэн Секстон)
33:41Павел Порядин(Арсен Хисамутдинов)
3-й период
48:42Анатолий Голышев(Найджел Доус, Стефан Да Коста)
49:29Георгий Белоусов
52:42Ильдар Шиксатдаров
Статистика
2Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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