«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»
Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3.
Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3.
Напомним, после поражения «Барыса» во встрече с «Адмиралом» (1:2) клуб из Екатеринбурга обеспечил себе победу в Восточной конференции.
Первый период значительно лучше удался команде хозяев: «Автомобилист» забросил три шайбы усилиями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты, гости ответили только голом Микаэля Руохомаа. Во втором периоде у «Нефтехимика» дубль оформил Павел Порядин, у хозяев точным броском отметился Найджел Доус. На 49-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря Голышеву, оформившему дубль.
|Андрей Мартемьянов
|Вячеслав Буцаев
|Якуб Коварж
|Федор Коротаев(Илья Ежов)
|03:00
|Анатолий Голышев(Стефан Да Коста)
|03:00
|Командный штраф
|04:14
|Георгий Белоусов(Алексей Василевский, Денис Казионов)
|07:43
|Юусо Пуустинен
|10:57
|Стефан Да Коста(Найджел Доус, Анатолий Голышев)
|13:47
|Микаэль Руохомаа(Юусо Пуустинен, Дамир Мусин)
|21:02
|Павел Порядин
|24:33
|Эмиль Галимов
|25:03
|Найджел Доус(Дэн Секстон)
|33:41
|Павел Порядин(Арсен Хисамутдинов)
|48:42
|Анатолий Голышев(Найджел Доус, Стефан Да Коста)
|49:29
|Георгий Белоусов
|52:42
|Ильдар Шиксатдаров
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Уфа)