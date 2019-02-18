«Трактор» прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбу забросил Антон Глинкин (53-я минута).

«Трактор» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей. В последний раз до этого подопечные Алексея Тертышного одерживали победу 2 февраля, в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:1).

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«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 70 очков после 60 матчей. «Трактор» идет восьмым на Востоке, имея в активе 58 очков после 60 встреч. Ранее московская команда гарантировала себе выход в плей-офф с пятого места.

В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а столичный клуб дома встретится с «Металлургом». Обе встречи пройдут 20 февраля.