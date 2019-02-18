«Трактор» прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

Шайбу забросил Антон Глинкин (53-я минута).
«Трактор» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей. В последний раз до этого подопечные Алексея Тертышного одерживали победу 2 февраля, в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:1).
«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 70 очков после 60 матчей. «Трактор» идет восьмым на Востоке, имея в активе 58 очков после 60 встреч. Ранее московская команда гарантировала себе выход в плей-офф с пятого места.
В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а столичный клуб дома встретится с «Металлургом». Обе встречи пройдут 20 февраля.
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома разгромил пекинский «Куньлунь» (7:2), а екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3).