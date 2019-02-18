Текущие события
Хоккей. НХЛ
18.02
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
18.02
Динамо Р5
Слован0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
18.02
ХК Динамо0
Трактор1
Хоккей. КХЛ
18.02
Ак Барс5
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
18.02
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
18.02
ЦСКА6
Витязь1
Хоккей. КХЛ
18.02
Йокерит5
Спартак4
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
18.02
Автомобилист5
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
18.02
Адмирал2
Барыс1
Хоккей. КХЛ
18.02
Амур7
Куньлунь2
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
18 февраля, источник: ТАСС

«Трактор» прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Челябинский трактор обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбу забросил Антон Глинкин (53-я минута).

«Трактор» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей. В последний раз до этого подопечные Алексея Тертышного одерживали победу 2 февраля, в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:1).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 70 очков после 60 матчей. «Трактор» идет восьмым на Востоке, имея в активе 58 очков после 60 встреч. Ранее московская команда гарантировала себе выход в плей-офф с пятого места.

В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а столичный клуб дома встретится с «Металлургом». Обе встречи пройдут 20 февраля.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома разгромил пекинский «Куньлунь» (7:2), а екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3).

ХК Динамо
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2618.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 4537 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновАлексей Тертышный
Вратари
Александр ЕременкоАлександр Судницин
2-й период
22:27Виталий Меньшиков
22:54Кристиан Томас
26:20Антон Глинкин
31:49Данила Губарев
32:43Владимир Брюквин
32:43Алексей Петров
3-й период
46:01Семен Кокуев
49:41Семен Кокуев
52:52Антон Глинкин(Игорь Исаев)
Статистика
4Штрафное время12
5Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Поветкин против Усика: бой ближе, чем кажется
Защитник сборной России забил гол в первом матче за новый клуб
Определилась дата матча «Зенита» и «Аустрии» в Петербурге
ЦСКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до 8 матчей
Домрачева: У болельщиков предложение Лукашенко возродило надежду
Российский форвард «Тампы» признан первой звездой недели в НХЛ
МЮ снова задумался о смене тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь