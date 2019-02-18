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22:34 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл подольский «Витязь» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Клас Дальбек (7-я минута), Антон Слепышев (9), Андрей Светлаков (20), Константин Окулов (38), Артем Чмыхов (56) и Мэт Робинсон (59). У проигравших отличился Алексей Макеев (59).

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Поражение от ЦСКА стало для «Витязя» шестым кряду, а столичный клуб продлил серию побед до восьми матчей.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 102 очка в 60 матчах. «Витязь» идет на восьмой строчке, имея в активе 61 очко.

В параллельном матче петербургский СКА дома победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургская команда, занимающая вторую строчку в Западной конференции, отстает от ЦСКА на три очка за две встречи до конца регулярного чемпионата.

В следующем матче ЦСКА примет «Локомотив», «Витязь» на домашней площадке сыграет с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 20 февраля.

ЦСКА
6:1
3:0, 1:0, 2:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2618.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинВалерий Белов
Вратари
Илья Сорокин(Ларс Юханссон)Александр Самонов
1-й период
03:58Кирилл Капризов
06:08Клас Дальбек(Линден Вей, Кирилл Капризов)
08:08Антон Слепышев(Иван Телегин)
19:56Андрей Светлаков(Антон Слепышев, Иван Телегин)
2-й период
25:49Николай Стасенко
28:44Миро Аалтонен
29:59Янник Хансен
34:34Артем Чмыхов
36:40Командный штраф
36:40Командный штраф
36:40Командный штраф
37:58Константин Окулов(Клас Дальбек, Максим Шалунов)
3-й период
55:43Артем Чмыхов(Иван Телегин)
58:14Мэт Робинсон(Клас Дальбек, Андрей Светлаков)
58:43Алексей Макеев(Глеб Кожемякин, Борна Рендулич)
Статистика
8Штрафное время29
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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