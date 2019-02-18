ЦСКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл подольский «Витязь» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл подольский «Витязь» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Клас Дальбек (7-я минута), Антон Слепышев (9), Андрей Светлаков (20), Константин Окулов (38), Артем Чмыхов (56) и Мэт Робинсон (59). У проигравших отличился Алексей Макеев (59).
Поражение от ЦСКА стало для «Витязя» шестым кряду, а столичный клуб продлил серию побед до восьми матчей.
ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 102 очка в 60 матчах. «Витязь» идет на восьмой строчке, имея в активе 61 очко.
В параллельном матче петербургский СКА дома победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургская команда, занимающая вторую строчку в Западной конференции, отстает от ЦСКА на три очка за две встречи до конца регулярного чемпионата.
В следующем матче ЦСКА примет «Локомотив», «Витязь» на домашней площадке сыграет с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 20 февраля.
|Игорь Никитин
|Валерий Белов
|Илья Сорокин(Ларс Юханссон)
|Александр Самонов
|03:58
|Кирилл Капризов
|06:08
|Клас Дальбек(Линден Вей, Кирилл Капризов)
|08:08
|Антон Слепышев(Иван Телегин)
|19:56
|Андрей Светлаков(Антон Слепышев, Иван Телегин)
|25:49
|Николай Стасенко
|28:44
|Миро Аалтонен
|29:59
|Янник Хансен
|34:34
|Артем Чмыхов
|36:40
|Командный штраф
|36:40
|Командный штраф
|36:40
|Командный штраф
|37:58
|Константин Окулов(Клас Дальбек, Максим Шалунов)
|55:43
|Артем Чмыхов(Иван Телегин)
|58:14
|Мэт Робинсон(Клас Дальбек, Андрей Светлаков)
|58:43
|Алексей Макеев(Глеб Кожемякин, Борна Рендулич)
|8
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)