ЦСКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Клас Дальбек (7-я минута), Антон Слепышев (9), Андрей Светлаков (20), Константин Окулов (38), Артем Чмыхов (56) и Мэт Робинсон (59). У проигравших отличился Алексей Макеев (59).

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Поражение от ЦСКА стало для «Витязя» шестым кряду, а столичный клуб продлил серию побед до восьми матчей.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 102 очка в 60 матчах. «Витязь» идет на восьмой строчке, имея в активе 61 очко.

В параллельном матче петербургский СКА дома победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Петербургская команда, занимающая вторую строчку в Западной конференции, отстает от ЦСКА на три очка за две встречи до конца регулярного чемпионата.