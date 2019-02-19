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00:07 (мск), источник: Р-Спорт

Тихонов: У моего сына вбрасывание получилось лучше, чем у Моуринью

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского СКА Виктор Тихонов пошутил, что его сын Лев произвел символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» лучше, чем португальский футбольный тренер Жозе Моуринью.

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Источник: Р-Спорт

СКА в понедельник обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Перед началом игры символическое вбрасывание произвели сын Виктора Тихонова Лев и заместитель генерального директора СКА по подготовке резерва Петр Воробьев. Моуринью 4 февраля посетил матч КХЛ между омским «Авангардом» и СКА в Балашихе и упал после проведения символического вбрасывания.

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«Сын — молодец, что сделал символическое вбрасывание перед матчем. Это память на всю жизнь. Немножко нервничал за него. Очень хотел, чтобы всё получилось. Там нужно делать всё по порядку, подождать, пока сфотографируют, но он потерпел, здорово кинул и еще шайбу забрал. При этом дома Лев не тренировался. У него получилось лучше, чем у Жозе Моуринью. Сын играет, он больше привык ко льду, поэтому чувствовал себя комфортнее», — сказал Тихонов журналистам.

«Результат положительный, но в своей личной игре всегда нужно стремиться к лучшему. Наше звено создало пару моментов, но мы не забили. Если забьем, это нам поможет. Самое главное — побеждать, но приятно, когда наши вратари играют на ноль. Это было заметно по последним минутам, когда все пластались и отдавали все силы, чтобы Игорь (Шестеркин) сыграл на ноль», — сказал Тихонов журналистам.

СКА
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2618.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12293 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевДмитрий Квартальнов
Вратари
Игорь ШестеркинИлья Коновалов(Александр Салак)
1-й период
06:28Сергей Плотников(Патрик Херсли, Павел Дацюк)
19:08Командный штраф
2-й период
23:10Сергей Плотников(Андрей Кузьменко, Павел Дацюк)
24:29Командный штраф
27:52Наиль Якупов
31:55Александр Барабанов(Никита Гусев)
34:16Владислав Семин
3-й период
49:56Сергей Плотников
49:56Сергей Плотников
56:08Григорий Денисенко
57:21Александр Барабанов(Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко)
58:20Командный штраф
Статистика
12Штрафное время4
2Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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