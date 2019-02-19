Тихонов: У моего сына вбрасывание получилось лучше, чем у Моуринью

Источник: Р-Спорт

СКА в понедельник обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Перед началом игры символическое вбрасывание произвели сын Виктора Тихонова Лев и заместитель генерального директора СКА по подготовке резерва Петр Воробьев. Моуринью 4 февраля посетил матч КХЛ между омским «Авангардом» и СКА в Балашихе и упал после проведения символического вбрасывания.

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«Сын — молодец, что сделал символическое вбрасывание перед матчем. Это память на всю жизнь. Немножко нервничал за него. Очень хотел, чтобы всё получилось. Там нужно делать всё по порядку, подождать, пока сфотографируют, но он потерпел, здорово кинул и еще шайбу забрал. При этом дома Лев не тренировался. У него получилось лучше, чем у Жозе Моуринью. Сын играет, он больше привык ко льду, поэтому чувствовал себя комфортнее», — сказал Тихонов журналистам.