Тихонов: У моего сына вбрасывание получилось лучше, чем у Моуринью

СКА в понедельник обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Перед началом игры символическое вбрасывание произвели сын Виктора Тихонова Лев и заместитель генерального директора СКА по подготовке резерва Петр Воробьев. Моуринью 4 февраля посетил матч КХЛ между омским «Авангардом» и СКА в Балашихе и упал после проведения символического вбрасывания.
«Сын — молодец, что сделал символическое вбрасывание перед матчем. Это память на всю жизнь. Немножко нервничал за него. Очень хотел, чтобы всё получилось. Там нужно делать всё по порядку, подождать, пока сфотографируют, но он потерпел, здорово кинул и еще шайбу забрал. При этом дома Лев не тренировался. У него получилось лучше, чем у Жозе Моуринью. Сын играет, он больше привык ко льду, поэтому чувствовал себя комфортнее», — сказал Тихонов журналистам.
«Результат положительный, но в своей личной игре всегда нужно стремиться к лучшему. Наше звено создало пару моментов, но мы не забили. Если забьем, это нам поможет. Самое главное — побеждать, но приятно, когда наши вратари играют на ноль. Это было заметно по последним минутам, когда все пластались и отдавали все силы, чтобы Игорь (Шестеркин) сыграл на ноль», — сказал Тихонов журналистам.