Вратарь «Барыса» оценил свою первую игру после травмы и курьезной шайбы от «Спартака»

В основное время Граховина сыграл впервые с 15 января, когда привез курьезную шайбу во встрече со «Спартаком» (3:5) и получил травму. Матч во Владивостоке в итоге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые забросили решающую шайбу на 59-й минуте.

— Доминик, твой первый старт после травмы. Как оценишь игру?

— Безусловно, я расстроен результатом. Мы хорошо играли, сравняли счет, но затем пропустили. Всегда обидно пропускать вот так, за минуту до сирены. Я сохраняю позитивный настрой и продолжаю работать, — сказал Граховина.

— Как твое текущее самочувствие? Насколько ты готов?

— Чувствую себя довольно хорошо. Еще не полностью набрал форму, но гораздо лучше, чем в первой части сезона.

— Ты играл с большой энергией. Постоянно помогал защитникам, страховал их, двигал шайбу.

— Когда ты чувствуешь себя хорошо, то начинаешь играть так, как ты умеешь. Я близок к тому, чтобы быть полностью готовым. Сложно не играть длительное время, а затем получать серьезный тест. Я рад возвращению и тому, что мне удалось сыграть.

Прошедший матч прокомментировал и форвард Дмитрий Макеев. Для 21-летнего уроженца Экибастуза эта игра стала дебютной в КХЛ.

— Дмитрий, результат в дебютном матче, очевидно, не тот, на который ты рассчитывал. Но всё же это первая игра в КХЛ. Расскажи о ней.

— Я рад, что дебют состоялся. Качество игры оставляет желать лучшего. Ещё много предстоит трудиться. Я увидел уровень, попробовал себя, понял, над чем нужно работать.

— Принято считать, что молодые ребята традиционно волнуются перед дебютом в КХЛ. Как команда и тренеры помогли тебе подготовиться к матчу?

— Ребята поддерживали, спасибо им. Конечно, было волнение, ведь все мы люди. Первую смену было непросто, но потом вкатился, стало лучше.

— На послематчевой пресс-конференции главный тренер отметил, что в третьем периоде «Барыс» допустил единственную ошибку, ставшую причиной поражения.

— Мы хорошо действовали во второй половине матча. В третьем периоде удалось сравнять счёт и получить преимущество. Начали активно играть в чужой зоне, но, к сожалению, допустили одну ошибку в конце периода. Думаю, что мы сами дали этот шанс.

Это мой первый выезд с «Барысом». Я рад, что нам дали шанс. Мы должны им воспользоваться. Готов сразу с самолёта выйти на игру. Это шанс, за который я благодарю тренеров и постараюсь оправдать их доверие.

Отметим, что после игры во Владивостоке «Барыс» потерял шансы догнать лидирующий «Автомобилист» в таблице Восточной конференции, но астанинский клуб ранее гарантировал себе второе место.