23 февраля минское «Динамо» проведет масштабное закрытие сезона на «Минск-Арене»
23 февраля минское «Динамо» проведет масштабное закрытие сезона на «Минск-Арене».
23 февраля минское «Динамо» проведет масштабное закрытие сезона на «Минск-Арене».
«Официальное начало мероприятия — 16:00! Но уже в 14:30 в партере трибуны «А» стартует
В 15:00 для болельщиков откроется фойе трибуны «А», где будут работать аквагрим, игровые и партнерские зоны, а также точки общепита. Там вы сможете весело провести время как с друзьями, так и с семьей.
В 15:50 собираемся в чаше арены! Вы увидите шоу от Ice Girls, после которого на сцене возле ледовой площадки стартует специальный выпуск «Динамо-Шоу» с прямыми включениями из раздевалки, где в это время команда будет готовиться к выходу на лед!
В этом году мы решили отказаться от классического матча «Динамо» против BYzone! На сей раз игроки объединятся с болельщиками и поделятся на четыре команды! Причем стать одним из участников шоу может любой желающий! Для этого нужно выполнить ряд требований и
Объединенные команды игроков и болельщиков померятся силами в рамках
Завершится мероприятие вручением специальных номинаций и финальным обращением команды к болельщикам!
Важно! Вход на мероприятие свободный! — говорится в сообщении «Динамо».