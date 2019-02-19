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18:18 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

23 февраля минское «Динамо» проведет масштабное закрытие сезона на «Минск-Арене»

23 февраля минское «Динамо» проведет масштабное закрытие сезона на «Минск-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

«Официальное начало мероприятия — 16:00! Но уже в 14:30 в партере трибуны «А» стартует автограф-сессия с игроками минского «Динамо», на которую смогут попасть члены BYzone, а также все желающие за баллы #ЯиДинамо! Для этого необходимо стать одним из ста победителей специального аукциона!

В 15:00 для болельщиков откроется фойе трибуны «А», где будут работать аквагрим, игровые и партнерские зоны, а также точки общепита. Там вы сможете весело провести время как с друзьями, так и с семьей.

В 15:50 собираемся в чаше арены! Вы увидите шоу от Ice Girls, после которого на сцене возле ледовой площадки стартует специальный выпуск «Динамо-Шоу» с прямыми включениями из раздевалки, где в это время команда будет готовиться к выходу на лед!

В этом году мы решили отказаться от классического матча «Динамо» против BYzone! На сей раз игроки объединятся с болельщиками и поделятся на четыре команды! Причем стать одним из участников шоу может любой желающий! Для этого нужно выполнить ряд требований и опять-таки стать победителем аукциона за баллы #ЯиДинамо!

Объединенные команды игроков и болельщиков померятся силами в рамках мастер-шоу в лучших традициях Матчей звезд! Вас ждет хоккейная эстафета, конкурсы на силу и меткость броска и многое другое! А затем эти же соперники выявят победителя скоротечного мини-турнира, который включит в себя два полуфинала и финал!

Завершится мероприятие вручением специальных номинаций и финальным обращением команды к болельщикам!

Важно! Вход на мероприятие свободный! — говорится в сообщении «Динамо».

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