«Амур» победил «Барыс» в заключительном домашнем матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Дедунов (14-я минута) и Михал Йордан (59). Вратарь «Амура» Марек Лангхамер провел свой третий «сухой» матч в сезоне, отразив 25 бросков по своим воротам.
Команда Александра Гулявцева одержала пятую победу подряд на финише сезона, «Барыс», ранее обеспечивший себе победу в дивизионе Чернышёва, проиграл третий матч кряду.
Форвард «Амура» Валентин Пьянов провел свой 200-й матч в КХЛ, нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко отыграл свой 100-й матч в лиге.
В заключительном матче «регулярки» «Амур» 22 февраля сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке, а «Барыс» встретится на выезде с китайским «Куньлунем».