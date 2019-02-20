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16:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» победил «Барыс» в заключительном домашнем матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл астанинский «Барыс» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Павел Дедунов (14-я минута) и Михал Йордан (59). Вратарь «Амура» Марек Лангхамер провел свой третий «сухой» матч в сезоне, отразив 25 бросков по своим воротам.

Команда Александра Гулявцева одержала пятую победу подряд на финише сезона, «Барыс», ранее обеспечивший себе победу в дивизионе Чернышёва, проиграл третий матч кряду.

Форвард «Амура» Валентин Пьянов провел свой 200-й матч в КХЛ, нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко отыграл свой 100-й матч в лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном матче «регулярки» «Амур» 22 февраля сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке, а «Барыс» встретится на выезде с китайским «Куньлунем».

Амур
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)"Платинум-Арена", 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Скабелка
Вратари
Марек ЛангхамерХенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
1-й период
08:33Дмитрий Шевченко
10:33Джесси Блэкер
12:33Алексей Маклюков
13:19Павел Дедунов(Виталий Атюшов, Вячеслав Ушенин)
14:58Никита Михайлис
17:41Валерий Орехов
2-й период
31:36Марек Лангхамер
34:23Даррен Дитц
38:36Максим Семенов
3-й период
42:59Командный штраф
49:09Виталий Атюшов
49:33Павел Дедунов
56:30Александр Липин
58:53Михал Йордан
59:27Вячеслав Ушенин
59:27Вячеслав Ушенин
59:27Андре Петерссон
59:27Андре Петерссон
Статистика
10Штрафное время22
9Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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