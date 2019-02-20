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16:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прервал удачную серию из 32 матчей КХЛ

Это случилось в гостевом матче с аутсайдером «Востока».

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Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» во второй раз в сезоне не смог забить в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 20 февраля, казахстанский клуб в Хабаровске со счетом 0:2 уступил «Амуру». Это поражение стало третьим подряд для команды Андрея Скабелки.

Последний раз «Барыс» покидал лед без заброшенной шайбы 18 ноября, когда дома проиграл «Салавату Юлаеву» — 0:3. После этого астанинский клуб провел 32 матча, в которых отличался как минимум один раз.

Со 187 шайбами в 61-м матче «Барыс» — самая результативная команда Восточной конференции. Во всей «регулярке» казахстанцы вместе с финским «Йокеритом» делят второе место, уступая лишь лидеру «Запада» — СКА, который забил 202 гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и вышел в плей-офф КХЛ со второго места в Восточной конференции. Сейчас у астанинского клуба 84 очка после 61 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ «Барыс» завершит матчем против китайского «Куньлуня», который пройдет 20 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Этот соперник, как и «Амур» с «Адмиралом», досрочно лишился шансов на плей-офф.

В Кубке Гагарина «Барыс» стартует 26 февраля с двух домашних матчей. Соперник астанинского клуба может определиться уже сегодня в игре между «Торпедо» и «Трактором», который начнется в 22:00 по времени Астаны.

Амур
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)"Платинум-Арена", 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Скабелка
Вратари
Марек ЛангхамерХенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
1-й период
08:33Дмитрий Шевченко
10:33Джесси Блэкер
12:33Алексей Маклюков
13:19Павел Дедунов(Виталий Атюшов, Вячеслав Ушенин)
14:58Никита Михайлис
17:41Валерий Орехов
2-й период
31:36Марек Лангхамер
34:23Даррен Дитц
38:36Максим Семенов
3-й период
42:59Командный штраф
49:09Виталий Атюшов
49:33Павел Дедунов
56:30Александр Липин
58:53Михал Йордан
59:27Вячеслав Ушенин
59:27Вячеслав Ушенин
59:27Андре Петерссон
59:27Андре Петерссон
Статистика
10Штрафное время22
9Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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