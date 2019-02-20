«Барыс» прервал удачную серию из 32 матчей КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» во второй раз в сезоне не смог забить в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 20 февраля, казахстанский клуб в Хабаровске со счетом 0:2 уступил «Амуру». Это поражение стало третьим подряд для команды Андрея Скабелки.

Последний раз «Барыс» покидал лед без заброшенной шайбы 18 ноября, когда дома проиграл «Салавату Юлаеву» — 0:3. После этого астанинский клуб провел 32 матча, в которых отличался как минимум один раз.

Со 187 шайбами в 61-м матче «Барыс» — самая результативная команда Восточной конференции. Во всей «регулярке» казахстанцы вместе с финским «Йокеритом» делят второе место, уступая лишь лидеру «Запада» — СКА, который забил 202 гола.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_88186936fb70428a1d1c5b33ffdde0d2_hd/q595025/350fd38060657ceec2b2533e55e0a905/4706344220?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и вышел в плей-офф КХЛ со второго места в Восточной конференции. Сейчас у астанинского клуба 84 очка после 61 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ «Барыс» завершит матчем против китайского «Куньлуня», который пройдет 20 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Этот соперник, как и «Амур» с «Адмиралом», досрочно лишился шансов на плей-офф.