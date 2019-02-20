«Барыс» прервал удачную серию из 32 матчей КХЛ
Это случилось в гостевом матче с аутсайдером «Востока».
Это случилось в гостевом матче с аутсайдером «Востока».
Астанинский «Барыс» во второй раз в сезоне не смог забить в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 20 февраля, казахстанский клуб в Хабаровске со счетом 0:2 уступил «Амуру». Это поражение стало третьим подряд для команды Андрея Скабелки.
Последний раз «Барыс» покидал лед без заброшенной шайбы 18 ноября, когда дома проиграл «Салавату Юлаеву» — 0:3. После этого астанинский клуб провел 32 матча, в которых отличался как минимум один раз.
Со 187 шайбами в 61-м матче «Барыс» — самая результативная команда Восточной конференции. Во всей «регулярке» казахстанцы вместе с финским «Йокеритом» делят второе место, уступая лишь лидеру «Запада» — СКА, который забил 202 гола.
Ранее «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и вышел в
Регулярный чемпионат КХЛ «Барыс» завершит матчем против китайского «Куньлуня», который пройдет 20 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Этот соперник, как и «Амур» с «Адмиралом», досрочно лишился шансов на
В Кубке Гагарина «Барыс» стартует 26 февраля с двух домашних матчей. Соперник астанинского клуба может определиться уже сегодня в игре между «Торпедо» и «Трактором», который начнется в 22:00 по времени Астаны.
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Марек Лангхамер
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|08:33
|Дмитрий Шевченко
|10:33
|Джесси Блэкер
|12:33
|Алексей Маклюков
|13:19
|Павел Дедунов(Виталий Атюшов, Вячеслав Ушенин)
|14:58
|Никита Михайлис
|17:41
|Валерий Орехов
|31:36
|Марек Лангхамер
|34:23
|Даррен Дитц
|38:36
|Максим Семенов
|42:59
|Командный штраф
|49:09
|Виталий Атюшов
|49:33
|Павел Дедунов
|56:30
|Александр Липин
|58:53
|Михал Йордан
|59:27
|Вячеслав Ушенин
|59:27
|Вячеслав Ушенин
|59:27
|Андре Петерссон
|59:27
|Андре Петерссон
|10
|Штрафное время
|22
|9
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)