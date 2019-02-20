От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасет только плей-офф
Им нужно серьезно прибавить в Кубке Гагарина.
Им нужно серьезно прибавить в Кубке Гагарина.
25 февраля в КХЛ стартует розыгрыш Кубка Гагарина. Рассказываем о хоккеистах, которые не слишком хорошо проявили себя в регулярном чемпионате. Этим игрокам нужно серьёзно прибавить в
Некогда форварда СКА обменяли в ЦСКА на Андрея Кузьменко перед стартом нынешнего сезона. В московском клубе Калинин будто растворился. Сергей далеко не всегда попадает в состав, потерял место в сборной. От обмена выиграл СКА, получивший в свои ряды молодого и перспективного форварда Андрея Кузьменко. Калинин же хоккеист скорее оборонительного и силового плана. Игорю Никитину такие хоккеисты нравятся.
Сильно сбавил обороты вратарь Александр Салак, получающий немаленькие деньги в «Локомотиве». Чех проиграл конкуренцию молодому и низкооплачиваемому Илье Коновалову, потерял место в составе и теперь может реабилитироваться разве что в
«Не так сильно играет вратарь “Трактора” Василий Демченко. Как я понимаю, тренерский штаб не угадывает с вратарями. Судницина поставят — он не подтащит. Демченко поставят — аналогично. Практически 70% успеха “Трактора” было заложено именно в игре вратарей», — заявил «Чемпионату» Сергей Гомоляко. Демченко действительно должен играть сильнее, хотя и к полевым хоккеистам «Трактора» хватает вопросов. В
Марченко, относительно своего уровня игры, получает в ЦСКА просто огромные деньги. Скажем прямо: Алексей не полностью отрабатывает свою зарплату, порой допуская просто умопомрачительные ошибки. Только посмотрите, как Марченко сажали на пятую строчку в играх с «Витязем» и «Йокеритом». Разве так должен играть перед своими воротами защитник
В «Тракторе» Алексей Кручинин выглядел намного увереннее, приносил больше пользы и вообще был на первых ролях. В СКА всё ожидаемо стало иначе. Кручинину дают шансы себя проявить, Алексей даже выходил в первом звене, но результативность оставляет желать лучшего. Конкуренция в СКА до такой степени высокая, что проявить себя в «армейском» клубе неимоверно сложно. Выстрелит ли Кручинин в
Не зря Дмитрий Квартальнов отказался от форвардов Тальбо и Деарне в «Локомотиве». Тот же Тальбо — возрастной игрок, чьи лучшие годы карьеры давно позади. В «Авангарде» канадец почти не забивает, играет нестабильно и для легионера выглядит откровенно слабо. Наверное, Тальбо спасает только тот факт, что главный тренер команды Боб Хартли — его соотечественник. Посмотрим, как Максим проявит себя в играх
Шведский форвард Закриссон, удачно игравший в «Сибири» в связке с соотечественником Бергстрёмом, стал главной трансферной ошибкой московского «Динамо». Где только Владимир Крикунов не пробовал скандинава, ставя его в разные звенья. Патрик никак не может оправдать вложенные в него средства. Почти нет голов, мало обострения и самоотдачи на льду. Поговаривают, что Закриссона даже подозревали в симулировании травмы.
Динамовцы заполучили Чайковски из
Игру Владимира Ткачёва нельзя назвать плохой, просто мы привыкли к более качественному хоккею со стороны центрального нападающего. Порой у Ткачёва возникало недопонимание с Зинэтулой Билялетдиновым, так что к тренерскому штабу «Ак Барса» тоже есть вопросы. Ткачёв, чего он и сам не скрывает, хочет попробовать свои силы в НХЛ. Для этого нападающему нужно провести мощный
54, 13 (5+8), «+1».
Нужно прибавить и Александру Бурмистрову. В Казани центрфорварда «поддушивал» Билялетдинов, но теперь Александр играет в Уфе у более либерального специалиста Николая Цулыгина. Чего ждут от Бурмистрова? В первую очередь больше заброшенных шайб. У Александра есть шанс стать лидером «Салавата Юлаева». Главное отдать для этого все силы, ведь таланта хоккеисту не занимать.
Про казанского Ткачёва мы уже упомянули, теперь скажем про уфимского. Он более молод, тоже обладает мастерством, хорошей работой рук, но не всегда качественно отрабатывает в обороне. Ткачёв мало забивает, хотя может стать главным снайпером «Салавата Юлаева» будучи талантливым и одарённым игроком. Порой к Владимиру применялись дисциплинарные меры — тренерский штаб уфимцев уменьшал его игровое время.
Кравцов проводит не лучший сезон, а в концовке регулярного чемпионата и вовсе потерялся. Причин, на наш взгляд, сразу несколько.
Почти наверняка Кронвалль проводит свой последний сезон в «Локомотиве». У возрастного шведа сильно упала результативность, а ведь он всегда был королём большинства. Постепенно пропадает тренерское доверие, ведь все мы прекрасно знаем, как спрашивает с легионеров Дмитрий Квартальнов. У Стаффана нет других вариантов, кроме как выстрелить в розыгрыше Кубка Гагарина. Там его опыт очень пригодится ярославцам.