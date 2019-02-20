От них ждали большего. 13 игроков КХЛ, которых спасет только плей-офф

25 февраля в КХЛ стартует розыгрыш Кубка Гагарина. Рассказываем о хоккеистах, которые не слишком хорошо проявили себя в регулярном чемпионате. Этим игрокам нужно серьёзно прибавить в плей-офф, чтобы оправдать возложенные на них ожидания.

н. Сергей Калинин (ЦСКА), 27 лет

Источник: РИА "Новости"

38 игр, (12 очков, 3 гола + 9 передач), «+9» показатель полезности

Некогда форварда СКА обменяли в ЦСКА на Андрея Кузьменко перед стартом нынешнего сезона. В московском клубе Калинин будто растворился. Сергей далеко не всегда попадает в состав, потерял место в сборной. От обмена выиграл СКА, получивший в свои ряды молодого и перспективного форварда Андрея Кузьменко. Калинин же хоккеист скорее оборонительного и силового плана. Игорю Никитину такие хоккеисты нравятся.

в. Александр Салак («Локомотив»), 32 года

Источник: РИА "Новости"

19 игр, 91,9% отражённых бросков, 1,92 коэффициент надёжности

Сильно сбавил обороты вратарь Александр Салак, получающий немаленькие деньги в «Локомотиве». Чех проиграл конкуренцию молодому и низкооплачиваемому Илье Коновалову, потерял место в составе и теперь может реабилитироваться разве что в плей-офф. Если, конечно, Дмитрий Квартальнов будет ставить Салака в ворота, в чём есть сомнения. С этим легионером в «Локомотиве» ошиблись.

в. Василий Демченко («Трактор»), 24 года

Источник: РИА "Новости"

45, 93,2%, 2,21

«Не так сильно играет вратарь “Трактора” Василий Демченко. Как я понимаю, тренерский штаб не угадывает с вратарями. Судницина поставят — он не подтащит. Демченко поставят — аналогично. Практически 70% успеха “Трактора” было заложено именно в игре вратарей», — заявил «Чемпионату» Сергей Гомоляко. Демченко действительно должен играть сильнее, хотя и к полевым хоккеистам «Трактора» хватает вопросов. В плей-офф, куда Челябинск попадёт на 90% («Сибирь» почти лишилась шансов), с такой игрой делать нечего. Дальше первого раунда не пройти.

з. Алексей Марченко (ЦСКА), 27 лет

Источник: РИА "Новости"

57, 17 (2+15), «+28»

Марченко, относительно своего уровня игры, получает в ЦСКА просто огромные деньги. Скажем прямо: Алексей не полностью отрабатывает свою зарплату, порой допуская просто умопомрачительные ошибки. Только посмотрите, как Марченко сажали на пятую строчку в играх с «Витязем» и «Йокеритом». Разве так должен играть перед своими воротами защитник топ-клуба? Не удивительно, что Алексея перестали вызывать в сборную.

н. Алексей Кручинин (СКА), 27 лет

Источник: РИА "Новости"

38, 12 (5+7), «+2»

В «Тракторе» Алексей Кручинин выглядел намного увереннее, приносил больше пользы и вообще был на первых ролях. В СКА всё ожидаемо стало иначе. Кручинину дают шансы себя проявить, Алексей даже выходил в первом звене, но результативность оставляет желать лучшего. Конкуренция в СКА до такой степени высокая, что проявить себя в «армейском» клубе неимоверно сложно. Выстрелит ли Кручинин в плей-офф?

н. Максим Тальбо («Авангард»), 35 лет

Источник: РИА "Новости"

42, 10 (4+6), 0

Не зря Дмитрий Квартальнов отказался от форвардов Тальбо и Деарне в «Локомотиве». Тот же Тальбо — возрастной игрок, чьи лучшие годы карьеры давно позади. В «Авангарде» канадец почти не забивает, играет нестабильно и для легионера выглядит откровенно слабо. Наверное, Тальбо спасает только тот факт, что главный тренер команды Боб Хартли — его соотечественник. Посмотрим, как Максим проявит себя в играх плей-офф, будет ли залезать соперникам под кожу и выводить их из себя.

н. Патрик Закриссон («Динамо» М), 31 год

Источник: РИА "Новости"

36, 9 (4+5), «-5»

Шведский форвард Закриссон, удачно игравший в «Сибири» в связке с соотечественником Бергстрёмом, стал главной трансферной ошибкой московского «Динамо». Где только Владимир Крикунов не пробовал скандинава, ставя его в разные звенья. Патрик никак не может оправдать вложенные в него средства. Почти нет голов, мало обострения и самоотдачи на льду. Поговаривают, что Закриссона даже подозревали в симулировании травмы.

з. Михал Чайковски («Динамо» М), 26 лет

Источник: РИА "Новости"

10, 1 (0+1), «+1»

Динамовцы заполучили Чайковски из фарм-клуба «Каролины», выменяв права на него в КХЛ у «Автомобилиста». Словака по совместной работе в клубе из Екатеринбурга прекрасно знает нынешний главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов. Но в «Динамо» игра Михала разочаровала Крикунова. Хоккеист плохо выполняет требования тренерского штаба, им недовольны. Думается, что последним шансом Чайковски остаться в КХЛ станет мощная игра в плей-офф. Если, конечно, доверят место в составе. У Владимира Васильевича не забалуешь.

н. Владимир Ткачёв («Ак Барс»), 25 лет

Источник: РИА "Новости"

56, 21 (10+11), «+13»

Игру Владимира Ткачёва нельзя назвать плохой, просто мы привыкли к более качественному хоккею со стороны центрального нападающего. Порой у Ткачёва возникало недопонимание с Зинэтулой Билялетдиновым, так что к тренерскому штабу «Ак Барса» тоже есть вопросы. Ткачёв, чего он и сам не скрывает, хочет попробовать свои силы в НХЛ. Для этого нападающему нужно провести мощный плей-офф, чтобы максимально обратить на себя внимание.

н. Александр Бурмистров («Салават Юлаев»), 27 лет

Источник: РИА "Новости"

54, 13 (5+8), «+1».

Нужно прибавить и Александру Бурмистрову. В Казани центрфорварда «поддушивал» Билялетдинов, но теперь Александр играет в Уфе у более либерального специалиста Николая Цулыгина. Чего ждут от Бурмистрова? В первую очередь больше заброшенных шайб. У Александра есть шанс стать лидером «Салавата Юлаева». Главное отдать для этого все силы, ведь таланта хоккеисту не занимать.

н. Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»), 23 года

Источник: РИА "Новости"

52, 26 (5+21), «+3»

Про казанского Ткачёва мы уже упомянули, теперь скажем про уфимского. Он более молод, тоже обладает мастерством, хорошей работой рук, но не всегда качественно отрабатывает в обороне. Ткачёв мало забивает, хотя может стать главным снайпером «Салавата Юлаева» будучи талантливым и одарённым игроком. Порой к Владимиру применялись дисциплинарные меры — тренерский штаб уфимцев уменьшал его игровое время.

н. Виталий Кравцов («Трактор»), 19 лет

Источник: РИА "Новости"

48, 21 (8+13), «-3»

Кравцов проводит не лучший сезон, а в концовке регулярного чемпионата и вовсе потерялся. Причин, на наш взгляд, сразу несколько. Во-первых, Виталий приехал с повреждением с молодёжного чемпионата мира, что не могло не сказаться. Во-вторых, мысли Кравцова уже в НХЛ. Он сам говорил, что как можно скорее мечтает попробовать свои силы в «Рейнджерс». В плей-офф на Кравцова, как и на Демченко, возлагается много надежд. А уж после серьёзной травмы Стоу и подавно.

з. Стаффан Кронвалль («Локомотив»), 36 лет

53, 11 (4+7), «+3»