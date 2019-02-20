Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции
ТАСС, 20 февраля. Новосибирская «Сибирь» уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 20 февраля. Новосибирская «Сибирь» уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я и 53-я минуты), Александр Кучерявенко (36) и Алексей Василевский (48). У проигравших отличились Виктор Комаров (12, 28) и Николай Демидов (53).
После поражения «Сибири» определился последний участник
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает восьмое место, набрав 58 очков в 60 матчах. «Сибирь» идет на Востоке девятой, имея 54 очка после 61 игры. Новосибирская команда лишилась шансов на восьмую строчку, гарантирующую участие в
Помимо «Трактора», в
В заключительном матче в регулярном чемпионате «Автомобилист» сыграет в гостях с подольским «Витязем» 22 февраля, в тот же день «Сибирь» на выезде сыграет с омским «Авангардом».
|Александр Андриевский
|Андрей Мартемьянов
|Алексей Красиков(Алексей Красиков)
|Якуб Коварж
|07:13
|Командный штраф
|08:22
|Алексей Красиков
|09:12
|Дэн Секстон(Иван Вишневский, Найджел Доус)
|11:16
|Александр Кучерявенко
|11:31
|Кирилл Лямин
|11:43
|Виктор Комаров(Николай Демидов)
|16:36
|Стефан Да Коста
|19:28
|Алексей Яковлев
|19:28
|Найджел Доус
|23:47
|Никита Шашков
|27:47
|Виктор Комаров(Константин Климонтов, Александр Шаров)
|30:32
|Иван Вишневский
|35:12
|Александр Кучерявенко(Дэн Секстон)
|46:07
|Джордан Карон
|47:52
|Алексей Василевский(Георгий Белоусов)
|52:27
|Николай Демидов(Егор Миловзоров)
|52:56
|Дэн Секстон(Максим Рассейкин)
|59:50
|Данил Романцев
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Орск)