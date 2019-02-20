Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я и 53-я минуты), Александр Кучерявенко (36) и Алексей Василевский (48). У проигравших отличились Виктор Комаров (12, 28) и Николай Демидов (53).

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После поражения «Сибири» определился последний участник плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Им стал челябинский «Трактор».

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает восьмое место, набрав 58 очков в 60 матчах. «Сибирь» идет на Востоке девятой, имея 54 очка после 61 игры. Новосибирская команда лишилась шансов на восьмую строчку, гарантирующую участие в плей-офф.

Помимо «Трактора», в плей-офф от Восточной конференции ранее вышли «Автомобилист», астанинский «Барыс», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».