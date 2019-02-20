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18:26 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

ТАСС, 20 февраля. Новосибирская «Сибирь» уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я и 53-я минуты), Александр Кучерявенко (36) и Алексей Василевский (48). У проигравших отличились Виктор Комаров (12, 28) и Николай Демидов (53).

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После поражения «Сибири» определился последний участник плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Им стал челябинский «Трактор».

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает восьмое место, набрав 58 очков в 60 матчах. «Сибирь» идет на Востоке девятой, имея 54 очка после 61 игры. Новосибирская команда лишилась шансов на восьмую строчку, гарантирующую участие в плей-офф.

Помимо «Трактора», в плей-офф от Восточной конференции ранее вышли «Автомобилист», астанинский «Барыс», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».

В заключительном матче в регулярном чемпионате «Автомобилист» сыграет в гостях с подольским «Витязем» 22 февраля, в тот же день «Сибирь» на выезде сыграет с омским «Авангардом».

Сибирь
3:4
1:1, 1:1, 1:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр АндриевскийАндрей Мартемьянов
Вратари
Алексей Красиков(Алексей Красиков)Якуб Коварж
1-й период
07:13Командный штраф
08:22Алексей Красиков
09:12Дэн Секстон(Иван Вишневский, Найджел Доус)
11:16Александр Кучерявенко
11:31Кирилл Лямин
11:43Виктор Комаров(Николай Демидов)
16:36Стефан Да Коста
19:28Алексей Яковлев
19:28Найджел Доус
2-й период
23:47Никита Шашков
27:47Виктор Комаров(Константин Климонтов, Александр Шаров)
30:32Иван Вишневский
35:12Александр Кучерявенко(Дэн Секстон)
3-й период
46:07Джордан Карон
47:52Алексей Василевский(Георгий Белоусов)
52:27Николай Демидов(Егор Миловзоров)
52:56Дэн Секстон(Максим Рассейкин)
59:50Данил Романцев
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Орск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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