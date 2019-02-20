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19:59 (мск), источник: ТАСС

Еременко побил рекорд Мышкина по количеству матчей среди вратарей в истории ХК «Динамо»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Александр Еременко стал рекордсменом московского «Динамо» по количеству проведенных игр среди вратарей команды в чемпионатах страны по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Еременко вышел в стартовом составе «Динамо» на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Эта игра стала для 38-летнего голкипера 390-й в форме столичного клуба в чемпионатах России с учетом встреч плей-офф. Предыдущий рекорд «Динамо» был установлен олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира в составе сборной СССР Владимиром Мышкиным (389 игр), который выступал за команду с 1980 по 1990 год и стал чемпионом СССР (1990).

Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Еременко проводит в составе бело-голубых 14-й сезон (1999−2005, 2011−2019). В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ вратарь принял участие в 28 играх, в которых одержал 13 побед, в среднем пропуская 2,55 шайбы и отражая 91,1% бросков за матч. Трижды ему удавалось оставлять свои ворота в неприкосновенности.

В составе бело-голубых Еременко становился чемпионом России (2005) и дважды обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013). Два раза он был признан самым ценным игроком плей- офф КХЛ (2012, 2013). С 2005 по 2007 год Еременко выступал за казанский «Ак Барс», с которым в 2006-м стал чемпионом России, а с 2007 по 2011 год он защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», в составе которого выиграл первенство страны сезона-2007/08 и стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

В составе сборной России Еременко провел 46 матчей и дважды стал чемпионом мира (2008, 2009).

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