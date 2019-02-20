Тренер «Барыса» Скабелка нашел позитивный момент в третьем подряд поражении в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для «Барыса» это поражение стало третьим подряд и прервало серию из 32 матчей с голами.

«С победой “Амур”. Хорошая атмосфера, полные трибуны. По игре не думаю, что сегодня было что-то сверхъестественное со стороны обеих команд, моментов особо не было. Единственный плюс — это наша игра в меньшинстве, сыграли очень прилично, учитывая, сколько времени мы провели в этом формате. Сегодня не было той энергии, за счет которой мы могли победить. Все по делу», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

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Итоги игры подвел и главный тренер «Амура» Александр Гулявцев, чья команда сыграла последний домашний матч в «регулярке».

«Соглашусь с коллегой, мы сегодня много имели большинства. Каждое большинство наступали на одни и те же грабли. Хотя мы подсказывали ребятам, как играет “Барыс”. Где-то подводило индивидуальное мастерство, брак в передачах, мало помощи друг другу, соперник очень активно играл в меньшинстве. К сожалению, лишь один раз использовали преимущество. Качество игры надо еще дорабатывать, но все же ребят хочу поблагодарить за всю домашнюю серию. Болельщикам — спасибо за поддержку. Хоть не игрой, но результатом их порадовали», — сказал Гулявцев.

Ранее «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и вышел в плей-офф КХЛ со второго места в Восточной конференции. Сейчас у астанинского клуба 84 очка после 61 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ «Барыс» завершит матчем против китайского «Куньлуня», который пройдет 22 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Этот соперник, как и «Амур» с «Адмиралом», досрочно лишился шансов на плей-офф.