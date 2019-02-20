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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка нашел позитивный момент в третьем подряд поражении в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Амура» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для «Барыса» это поражение стало третьим подряд и прервало серию из 32 матчей с голами.

«С победой “Амур”. Хорошая атмосфера, полные трибуны. По игре не думаю, что сегодня было что-то сверхъестественное со стороны обеих команд, моментов особо не было. Единственный плюс — это наша игра в меньшинстве, сыграли очень прилично, учитывая, сколько времени мы провели в этом формате. Сегодня не было той энергии, за счет которой мы могли победить. Все по делу», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

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Итоги игры подвел и главный тренер «Амура» Александр Гулявцев, чья команда сыграла последний домашний матч в «регулярке».

«Соглашусь с коллегой, мы сегодня много имели большинства. Каждое большинство наступали на одни и те же грабли. Хотя мы подсказывали ребятам, как играет “Барыс”. Где-то подводило индивидуальное мастерство, брак в передачах, мало помощи друг другу, соперник очень активно играл в меньшинстве. К сожалению, лишь один раз использовали преимущество. Качество игры надо еще дорабатывать, но все же ребят хочу поблагодарить за всю домашнюю серию. Болельщикам — спасибо за поддержку. Хоть не игрой, но результатом их порадовали», — сказал Гулявцев.

Ранее «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и вышел в плей-офф КХЛ со второго места в Восточной конференции. Сейчас у астанинского клуба 84 очка после 61 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ «Барыс» завершит матчем против китайского «Куньлуня», который пройдет 22 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Этот соперник, как и «Амур» с «Адмиралом», досрочно лишился шансов на плей-офф.

В Кубке Гагарина «Барыс» стартует 26 февраля с двух домашних матчей. Соперник астанинского клуба может определиться уже сегодня в игре между «Торпедо» и «Трактором», который начнется в 22:00 по времени Астаны.

Амур
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)"Платинум-Арена", 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Скабелка
Вратари
Марек ЛангхамерХенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
1-й период
08:33Дмитрий Шевченко
10:33Джесси Блэкер
12:33Алексей Маклюков
13:19Павел Дедунов(Виталий Атюшов, Вячеслав Ушенин)
14:58Никита Михайлис
17:41Валерий Орехов
2-й период
31:36Марек Лангхамер
34:23Даррен Дитц
38:36Максим Семенов
3-й период
42:59Командный штраф
49:09Виталий Атюшов
49:33Павел Дедунов
56:30Александр Липин
58:53Михал Йордан
59:27Вячеслав Ушенин
59:27Вячеслав Ушенин
59:27Андре Петерссон
59:27Андре Петерссон
Статистика
10Штрафное время22
9Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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