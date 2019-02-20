Тренер «Барыса» Скабелка нашел позитивный момент в третьем подряд поражении в КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Амура» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Амура» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для «Барыса» это поражение стало третьим подряд и прервало серию из 32 матчей с голами.
«С победой “Амур”. Хорошая атмосфера, полные трибуны. По игре не думаю, что сегодня было
Итоги игры подвел и главный тренер «Амура» Александр Гулявцев, чья команда сыграла последний домашний матч в «регулярке».
«Соглашусь с коллегой, мы сегодня много имели большинства. Каждое большинство наступали на одни и те же грабли. Хотя мы подсказывали ребятам, как играет “Барыс”.
Ранее «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и вышел в
Регулярный чемпионат КХЛ «Барыс» завершит матчем против китайского «Куньлуня», который пройдет 22 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Этот соперник, как и «Амур» с «Адмиралом», досрочно лишился шансов на
В Кубке Гагарина «Барыс» стартует 26 февраля с двух домашних матчей. Соперник астанинского клуба может определиться уже сегодня в игре между «Торпедо» и «Трактором», который начнется в 22:00 по времени Астаны.
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Марек Лангхамер
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|08:33
|Дмитрий Шевченко
|10:33
|Джесси Блэкер
|12:33
|Алексей Маклюков
|13:19
|Павел Дедунов(Виталий Атюшов, Вячеслав Ушенин)
|14:58
|Никита Михайлис
|17:41
|Валерий Орехов
|31:36
|Марек Лангхамер
|34:23
|Даррен Дитц
|38:36
|Максим Семенов
|42:59
|Командный штраф
|49:09
|Виталий Атюшов
|49:33
|Павел Дедунов
|56:30
|Александр Липин
|58:53
|Михал Йордан
|59:27
|Вячеслав Ушенин
|59:27
|Вячеслав Ушенин
|59:27
|Андре Петерссон
|59:27
|Андре Петерссон
|10
|Штрафное время
|22
|9
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)