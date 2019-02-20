Стал известен соперник «Барыса» по первому раунду плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 20 февраля, «Торпедо» на своем льду со счетом 2:0 победило «Трактор» и за тур до финиша регулярного чемпионата гарантировало себе седьмое место в Восточной конференции.

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Досрочно в плей-офф вышел «Барыс», который стал первым в дивизионе Чернышева и вторым на «Востоке».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля, а через три дня стартуют игры Кубка Гагарина в обоих конференциях. Серия «Барыс» — «Торпедо» до четырех побед начнется с двух матчей в столице Казахстана, которые пройдут 26 и 28 февраля.