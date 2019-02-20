Стал известен соперник «Барыса» по первому раунду плей-офф КХЛ
Астанинский «Барыс» и нижегородское «Торпедо» встретятся в первом раунде
Астанинский «Барыс» и нижегородское «Торпедо» встретятся в первом раунде
Сегодня, 20 февраля, «Торпедо» на своем льду со счетом 2:0 победило «Трактор» и за тур до финиша регулярного чемпионата гарантировало себе седьмое место в Восточной конференции.
Досрочно в
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля, а через три дня стартуют игры Кубка Гагарина в обоих конференциях. Серия «Барыс» — «Торпедо» до четырех побед начнется с двух матчей в столице Казахстана, которые пройдут 26 и 28 февраля.
Отметим, что главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски хорошо известен болельщикам «Барыса». Бывший канадский и российский защитник играл за астанинский клуб в сезоне 2009/10: в «регулярке» он набрал 29 (15+14) очков в 47 матчах, а трех встречах