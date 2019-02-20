СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу СКА. Шайбы забросили Патрик Херсли (20-я минута), Андрей Кузьменко (28), Ярно Коскиранта (34) и Никита Гусев (42).
Голкипер петербургского клуба Игорь Шестеркин отразил все 28 бросков и сыграл десятый матч на ноль в сезоне.
|Вячеслав Буцаев
|Илья Воробьев
|Илья Ежов(Федор Коротаев)
|Игорь Шестеркин
|12:30
|Александр Дергачев
|12:30
|Александр Дергачев
|12:56
|Дамир Шарипзянов
|17:42
|Адам Полашек
|19:35
|Патрик Херсли(Николай Прохоркин, Никита Гусев)
|25:17
|Олег Ли
|27:53
|Андрей Кузьменко(Павел Дацюк, Сергей Плотников)
|33:33
|Ярно Коскиранта(Наиль Якупов)
|41:33
|Никита Гусев(Артем Зуб)
|49:00
|Командный штраф
|53:08
|Командный штраф
|6
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)