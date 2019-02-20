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22:18 (мск), источник: Р-Спорт

СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу СКА. Шайбы забросили Патрик Херсли (20-я минута), Андрей Кузьменко (28), Ярно Коскиранта (34) и Никита Гусев (42).

Голкипер петербургского клуба Игорь Шестеркин отразил все 28 бросков и сыграл десятый матч на ноль в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нефтехимик
0:4
0:1, 0:2, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 3075 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевИлья Воробьев
Вратари
Илья Ежов(Федор Коротаев)Игорь Шестеркин
1-й период
12:30Александр Дергачев
12:30Александр Дергачев
12:56Дамир Шарипзянов
17:42Адам Полашек
19:35Патрик Херсли(Николай Прохоркин, Никита Гусев)
2-й период
25:17Олег Ли
27:53Андрей Кузьменко(Павел Дацюк, Сергей Плотников)
33:33Ярно Коскиранта(Наиль Якупов)
3-й период
41:33Никита Гусев(Артем Зуб)
49:00Командный штраф
53:08Командный штраф
Статистика
6Штрафное время16
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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