СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу СКА. Шайбы забросили Патрик Херсли (20-я минута), Андрей Кузьменко (28), Ярно Коскиранта (34) и Никита Гусев (42).