Расписание матчей «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб досрочно выиграл дивизион Чернышева и стал вторым в Восточной конференции, где «Торпедо» финишировало седьмым.

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Серия «Барыс» — «Торпедо» будет играться до четырех побед, а максимальное количество матчей — семь. За счет более высокого места астанинский клуб начнет плей-офф на домашнем льду.

Расписание серии «Барыс» — «Торпедо»:

26 и 28 февраля — матчи в Астане, начало — в 19:30 (здесь и далее — по времени Астаны);

2 и 4 марта — матчи в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 и 22:00 соответственно;.

В случае необходимости команды могут сыграть еще три матча:

6 марта — в Астане, начало — в 19:30;

8 марта — в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00;

10 марта — в Астане, начало — в 17:00.