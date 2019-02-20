Расписание матчей «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ
Астанинский «Барыс» и нижегородское «Торпедо» встретятся в первом раунде
Астанинский «Барыс» и нижегородское «Торпедо» встретятся в первом раунде
Казахстанский клуб досрочно выиграл дивизион Чернышева и стал вторым в Восточной конференции, где «Торпедо» финишировало седьмым.
Серия «Барыс» — «Торпедо» будет играться до четырех побед, а максимальное количество матчей — семь. За счет более высокого места астанинский клуб начнет
Расписание серии «Барыс» — «Торпедо»:
26 и 28 февраля — матчи в Астане, начало — в 19:30 (здесь и далее — по времени Астаны);
2 и 4 марта — матчи в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 и 22:00 соответственно;.
В случае необходимости команды могут сыграть еще три матча:
6 марта — в Астане, начало — в 19:30;
8 марта — в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00;
10 марта — в Астане, начало — в 17:00.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля, когда «Барыс» сыграет в гостях с китайским «Куньлунем», а через три дня стартуют игры Кубка Гагарина в обоих конференциях.