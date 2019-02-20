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22:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Торпедо» победило «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Торпедо». Дубль сделал Роберт Саболич (3-я и 46-я минуты). Голкипер нижегородцев Андрей Тихомиров отразил 20 бросков и провел первый «сухой» матч в сезоне.

«Торпедо» обеспечило себе седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ с астанинским «Барысом», который стал вторым на Востоке. «Трактор» занял восьмое место на Востоке и теперь встретится с победителем конференции екатеринбургским «Автомобилистом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Торпедо НН
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАлексей Тертышный
Вратари
Андрей ТихомировАлександр Судницин
1-й период
02:45Роберт Саболич(Антон Шенфельд)
2-й период
20:35Кристиан Томас
21:10Игорь Исаев
29:47Александр Рыбаков
3-й период
43:14Егор Дугин
43:59Михаил Варнаков
45:15Роберт Саболич(Антон Шенфельд)
53:35Антон Шенфельд
58:37Илья Назаревич
Статистика
14Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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