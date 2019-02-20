«Торпедо» победило «Трактор» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Торпедо». Дубль сделал Роберт Саболич (3-я и 46-я минуты). Голкипер нижегородцев Андрей Тихомиров отразил 20 бросков и провел первый «сухой» матч в сезоне.

«Торпедо» обеспечило себе седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ с астанинским «Барысом», который стал вторым на Востоке. «Трактор» занял восьмое место на Востоке и теперь встретится с победителем конференции екатеринбургским «Автомобилистом».