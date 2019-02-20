Московское «Динамо» проиграло «Металлургу» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Яков Рылов (8-я минута) и Максим Матушкин (35). У проигравших отличился Патрик Закриссон (24).