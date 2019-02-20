Московское «Динамо» проиграло «Металлургу» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» потерпело поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» потерпело поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Яков Рылов (8-я минута) и Максим Матушкин (35). У проигравших отличился Патрик Закриссон (24).
Голкипер «Динамо» Александр Еременко вышел на первое место в истории команды по количеству проведенных игр среди вратарей — 390.
Оба клуба ранее обеспечили себе участие в
|Владимир Крикунов
|Йозеф Яндач
|Александр Еременко(Александр Еременко)
|Василий Кошечкин
|07:13
|Яков Рылов(Ииро Пакаринен, Деннис Расмуссен)
|23:53
|Патрик Закриссон(Артем I Волков, Микс Индрашис)
|34:57
|Максим Матушкин(Ник Шор)
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)