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22:41 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» проиграло «Металлургу» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» потерпело поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Яков Рылов (8-я минута) и Максим Матушкин (35). У проигравших отличился Патрик Закриссон (24).

Голкипер «Динамо» Александр Еременко вышел на первое место в истории команды по количеству проведенных игр среди вратарей — 390.

Оба клуба ранее обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

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ХК Динамо
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 6064 зрителя
Главные тренеры
Владимир КрикуновЙозеф Яндач
Вратари
Александр Еременко(Александр Еременко)Василий Кошечкин
1-й период
07:13Яков Рылов(Ииро Пакаринен, Деннис Расмуссен)
2-й период
23:53Патрик Закриссон(Артем I Волков, Микс Индрашис)
34:57Максим Матушкин(Ник Шор)
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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