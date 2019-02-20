«Северсталь» в овертайме уступила рижскому «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Андрис Джериньш (5-я минута), Лаурис Дарзиньш (27, 42), Рихардс Маренис (29) и Линус Виделль (61). У хозяев отличились Иван Николишин (7), Владислав Кодола (36), Иван Лекомцев (49) и Богдан Якимов (57).

«Динамо», победившее в четвертый раз подряд, 22 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Северсталь» в этот же день примет московский «Спартак».