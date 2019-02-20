«Северсталь» в овертайме уступила рижскому «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» в овертайме уступила рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» в овертайме уступила рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Андрис Джериньш (5-я минута), Лаурис Дарзиньш (27, 42), Рихардс Маренис (29) и Линус Виделль (61). У хозяев отличились Иван Николишин (7), Владислав Кодола (36), Иван Лекомцев (49) и Богдан Якимов (57).
«Динамо», победившее в четвертый раз подряд, 22 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Северсталь» в этот же день примет московский «Спартак».
|Андрей Разин
|Гиртс Анкипанс
|Доминик Фурх
|Тимур Билялов
|03:18
|Джеффри Кинрейд
|04:51
|Андрис Джериньш(Гинтс Мейя)
|06:38
|Иван Николишин(Вадим Кудако, Иван Захарчук)
|20:48
|Гинтс Мейя
|26:25
|Лаурис Дарзиньш(Линус Виделль, Нериюс Алишаускас)
|28:10
|Рихардс Маренис(Колтон Гиллис, Брэндон Макмиллан)
|30:15
|Мэтью Майоне
|35:08
|Владислав Кодола(Иван Николишин, Иван Глазков)
|41:22
|Иван Глазков
|41:51
|Лаурис Дарзиньш(Мэтью Майоне, Линус Виделль)
|42:46
|Колтон Гиллис
|43:55
|Юрий Трубачев
|48:37
|Иван Лекомцев(Игорь Гераськин)
|49:46
|Антон Сизов
|56:23
|Богдан Якимов
|60:34
|Линус Виделль(Мэтью Майоне)
|60:34
|Командный штраф
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Челябинск)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)