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23:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» в овертайме уступила рижскому «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» в овертайме уступила рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Андрис Джериньш (5-я минута), Лаурис Дарзиньш (27, 42), Рихардс Маренис (29) и Линус Виделль (61). У хозяев отличились Иван Николишин (7), Владислав Кодола (36), Иван Лекомцев (49) и Богдан Якимов (57).

«Динамо», победившее в четвертый раз подряд, 22 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Северсталь» в этот же день примет московский «Спартак».

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Северсталь
4:5ОТ
1:1, 1:2, 2:1
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 3606 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинГиртс Анкипанс
Вратари
Доминик ФурхТимур Билялов
1-й период
03:18Джеффри Кинрейд
04:51Андрис Джериньш(Гинтс Мейя)
06:38Иван Николишин(Вадим Кудако, Иван Захарчук)
2-й период
20:48Гинтс Мейя
26:25Лаурис Дарзиньш(Линус Виделль, Нериюс Алишаускас)
28:10Рихардс Маренис(Колтон Гиллис, Брэндон Макмиллан)
30:15Мэтью Майоне
35:08Владислав Кодола(Иван Николишин, Иван Глазков)
3-й период
41:22Иван Глазков
41:51Лаурис Дарзиньш(Мэтью Майоне, Линус Виделль)
42:46Колтон Гиллис
43:55Юрий Трубачев
48:37Иван Лекомцев(Игорь Гераськин)
49:46Антон Сизов
56:23Богдан Якимов
Овертайм
60:34Линус Виделль(Мэтью Майоне)
60:34Командный штраф
Статистика
10Штрафное время6
3Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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