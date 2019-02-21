Минское «Динамо» проиграло в гостях «Витязю» в матче чемпионата КХЛ
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от «Витязя» в гостевом матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от «Витязя» в гостевом матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Витязь» — «Динамо-Минск» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
Подольск. Ледовый дворец.
«Витязь»: Ортио (Самонов); Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Семин; Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич; Головков — Романов, Кокарев —
«Динамо-Минск»: Карнаухов (Хмыз); Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — С. Костицын; Блум — Бокун, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен; Уиркош — Евенко, Китаров — Волков — Литвинов; Когалев, Знахаренко.
Шайбы: 1:0 — Макеев (Мозик, 2.26), 2:0 — Ржепик (Семин, 3.51), 2:1 — Пулккинен (Терещенко, Хауден, 12.18), 3:1 — Столяров (Аалтонен, Рдепик, 23.18, в большинстве), 3:2 — Лисовец (С. Костицын, Хенкель, 42.13, в большинстве), 3:3 — Пулккинен (Ковыршин, 43.48), 4:3 — Аалтонен (Семин, Ржепик, 45.37, в большинстве).
Предпоследнюю встречу чемпионата КХЛ минчане начали неудачно, пропустив две шайбы в течение четырех стартовых минут. Однако в середине первого периода Теему Пулккинен сократил разрыв до минимума.
В начале второй трети матча хозяева вновь оторвались на два гола благодаря точному броску Геннадия Столярова, который реализовал численное большинство. Гости ответили двумя шайбами на старте третьего периода: сначала Евгений Лисовец наказал соперников за нарушение правил, потом цели достиг бросок Теему Пулккинена, оформившего дубль. Однако равновесие в счете сохранялось недолго, и на 46-й минуте финский форвард «Витязя» Миро Аалтонен вновь реализовал численный перевес, принеся победу хозяевам.
После 61 встречи у минских динамовцев осталось 40 очков и 11-я позиция в турнирной таблице Западной конференции. Последний поединок 11-го чемпионата КХЛ подопечные Андрея Сидоренко проведут 22 февраля в Хельсинки против финского «Йокерита».
|Валерий Белов
|Андрей Сидоренко
|Йони Ортио
|Михаил Карнаухов
|02:26
|Алексей Макеев(Войтех Мозик)
|03:51
|Михал Ржепик(Александр Семин)
|12:18
|Теему Пулккинен(Алексей Терещенко, Куинтон Хауден)
|22:21
|Даниил Бокун
|23:18
|Геннадий Столяров(Миро Аалтонен, Михал Ржепик)
|26:31
|Войтех Мозик
|32:17
|Александр Семин
|35:51
|Николай Стасенко
|41:57
|Александр Семин
|42:13
|Евгений Лисовец(Сергей Костицын, Кристиан Хенкель)
|43:48
|Теему Пулккинен(Евгений Ковыршин)
|44:24
|Кристиан Хенкель
|45:37
|Миро Аалтонен(Александр Семин, Михал Ржепик)
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)