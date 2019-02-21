Минское «Динамо» проиграло в гостях «Витязю» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Витязь» — «Динамо-Минск» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Подольск. Ледовый дворец.

«Витязь»: Ортио (Самонов); Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Семин; Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич; Головков — Романов, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров; Выглазов — Чернов — Комаров; Кожемякин, Гончаров.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Хмыз); Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — С. Костицын; Блум — Бокун, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен; Уиркош — Евенко, Китаров — Волков — Литвинов; Когалев, Знахаренко.

Шайбы: 1:0 — Макеев (Мозик, 2.26), 2:0 — Ржепик (Семин, 3.51), 2:1 — Пулккинен (Терещенко, Хауден, 12.18), 3:1 — Столяров (Аалтонен, Рдепик, 23.18, в большинстве), 3:2 — Лисовец (С. Костицын, Хенкель, 42.13, в большинстве), 3:3 — Пулккинен (Ковыршин, 43.48), 4:3 — Аалтонен (Семин, Ржепик, 45.37, в большинстве).

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Предпоследнюю встречу чемпионата КХЛ минчане начали неудачно, пропустив две шайбы в течение четырех стартовых минут. Однако в середине первого периода Теему Пулккинен сократил разрыв до минимума.

В начале второй трети матча хозяева вновь оторвались на два гола благодаря точному броску Геннадия Столярова, который реализовал численное большинство. Гости ответили двумя шайбами на старте третьего периода: сначала Евгений Лисовец наказал соперников за нарушение правил, потом цели достиг бросок Теему Пулккинена, оформившего дубль. Однако равновесие в счете сохранялось недолго, и на 46-й минуте финский форвард «Витязя» Миро Аалтонен вновь реализовал численный перевес, принеся победу хозяевам.

После 61 встречи у минских динамовцев осталось 40 очков и 11-я позиция в турнирной таблице Западной конференции. Последний поединок 11-го чемпионата КХЛ подопечные Андрея Сидоренко проведут 22 февраля в Хельсинки против финского «Йокерита».