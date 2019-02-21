«Сочи» «всухую» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Сочи» победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Сочи» победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Эрик О’Делл (6-я минута), реализовавший буллит, и Мартин Бакош (45). Вратарь сочинцев Константин Барулин отразил 32 броска в створ.
«Сочи», победивший в четвертом матче подряд, 22 февраля примет братиславский «Слован», а «Спартак», проигравший в четвертый раз подряд, сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».
|Сергей Зубов
|Игорь Уланов
|Константин Барулин
|Юлиус Гудачек
|02:30
|Эрик О`Делл
|05:05
|Эрик О`Делл
|07:38
|Вячеслав Лещенко
|20:21
|Эрик О`Делл
|20:21
|Максим Гончаров
|33:33
|Зият Пайгин
|43:52
|Максим Гончаров
|44:12
|Мартин Бакош(Владислав Калетник)
|47:20
|Робин Ганзл
|52:35
|Никита Точицкий
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)