«Сочи» «всухую» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Эрик О’Делл (6-я минута), реализовавший буллит, и Мартин Бакош (45). Вратарь сочинцев Константин Барулин отразил 32 броска в створ.