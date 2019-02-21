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00:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» «всухую» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Сочи» победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Эрик О’Делл (6-я минута), реализовавший буллит, и Мартин Бакош (45). Вратарь сочинцев Константин Барулин отразил 32 броска в створ.

«Сочи», победивший в четвертом матче подряд, 22 февраля примет братиславский «Слован», а «Спартак», проигравший в четвертый раз подряд, сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».

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Сочи
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 8128 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовИгорь Уланов
Вратари
Константин БарулинЮлиус Гудачек
1-й период
02:30Эрик О`Делл
05:05Эрик О`Делл
07:38Вячеслав Лещенко
2-й период
20:21Эрик О`Делл
20:21Максим Гончаров
33:33Зият Пайгин
3-й период
43:52Максим Гончаров
44:12Мартин Бакош(Владислав Калетник)
47:20Робин Ганзл
52:35Никита Точицкий
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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