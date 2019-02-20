Как «Барыс» играл в регулярном чемпионате со своим первым соперником в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб досрочно выиграл дивизион Чернышева и стал вторым в Восточной конференции, где «Торпедо» финишировало седьмым.

В текущем сезоне «Барыс» и «Торпедо» встречались всего два раза, причем это случилось на самом старте.

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9 сентября «Торпедо» на своем льду обыграло «Барыс» в овертайме — 6:5. В этой игре астанинский клуб вел со счетом 3:0, но умудрился упустить победу в основное время.

У «Барыса» в том матче дубль оформил Роман Старченко, а по разу забили Алихан Асетов, Брэндон Боченски и Патрис Кормье.

Реванш «Барыс» взял 14 сентября, когда дома победил «Торпедо» со счетом 4:1. Команда Андрея Скабелки пропустила первой в этой игре, но отыгралась во втором периоде и довела дело до выигрыша в третьем. Авторами шайб у «Барыса» стали Кормье, Мэтт Фрэттин, Боченски и Андре Петерсон.

Если брать все сезоны в КХЛ, то «Барыс» и «Торпедо» провели между собой 24 матча. Астанинцы выиграли 13 раз (11 в основное время, два — в овертайме), а нижегородцы — 11 (восемь в основное время, два в овертайме и один — по буллитам).

За эти 24 матча «Барыс» забросил «Торпедо» 71 шайбу, а пропустил 68. Самая крупная победа астанинцев случалась с разницей в три шайбы, причем все одержаны дома: 3:0 — в 2008-м, 5:2 — в 2009 году, 4:1 — в 2018-м. А вот «Торпедо» дважды на своем льду обыгрывал «Барыс» с разницей в пять голов: 6:1 — в 2009 году и 7:2 — в 2014-м.