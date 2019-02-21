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00:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» разгромил «Слован» со счетом 7:1 в матче КХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Ессе Йоэнсуу (3-я и 11-я минуты), Стив Мозес (32), Томи Мяки (34), Брайан О’Нилл (42), Марко Анттила (42) и Оливер Лауридсен (58). У «Слована» отличился Адам Лишка (58).

«Йокерит» ранее гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ, «Слован» лишился шансов побороться за Кубок Гагарина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Йокерит
7:1
2:0, 2:0, 3:1
Слован
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 10027 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиВладимир Орсаг
Вратари
Райан ЗапольскиМихал Войвода
1-й период
02:42Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Йеспер I Йенсен)
05:42Петер Регин
10:54Йессе Йоэнсуу(Стив Мозес, Петер Регин)
19:30Командный штраф
2-й период
24:30Петер Регин
29:48Иван Шварни
30:15Патрик Бачик
31:21Стив Мозес(Алекс Грант, Брайан О`Нилл)
33:23Томи Мяки(Томми Кивисте, Эмели Рясянен)
3-й период
40:50Марио Грман
41:30Брайан О`Нилл(Кристиан Весалайнен, Сакари Маннинен)
41:43Марко Анттила(Антти Пильстрем, Мика Ниеми)
46:52Йессе Йоэнсуу
55:56Антти Пильстрем
57:02Оливер Лауридсен(Йеспер I Йенсен, Хенри Иконен)
57:57Адам Лишка(Чад Рау, Джефф Тэйфф)
58:32Иван Шварни
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
2Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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