«Йокерит» разгромил «Слован» со счетом 7:1 в матче КХЛ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Ессе Йоэнсуу (3-я и 11-я минуты), Стив Мозес (32), Томи Мяки (34), Брайан О’Нилл (42), Марко Анттила (42) и Оливер Лауридсен (58). У «Слована» отличился Адам Лишка (58).
«Йокерит» ранее гарантировал себе выход в
|Лаури Марьямяки
|Владимир Орсаг
|Райан Запольски
|Михал Войвода
|02:42
|Йессе Йоэнсуу(Петер Регин, Йеспер I Йенсен)
|05:42
|Петер Регин
|10:54
|Йессе Йоэнсуу(Стив Мозес, Петер Регин)
|19:30
|Командный штраф
|24:30
|Петер Регин
|29:48
|Иван Шварни
|30:15
|Патрик Бачик
|31:21
|Стив Мозес(Алекс Грант, Брайан О`Нилл)
|33:23
|Томи Мяки(Томми Кивисте, Эмели Рясянен)
|40:50
|Марио Грман
|41:30
|Брайан О`Нилл(Кристиан Весалайнен, Сакари Маннинен)
|41:43
|Марко Анттила(Антти Пильстрем, Мика Ниеми)
|46:52
|Йессе Йоэнсуу
|55:56
|Антти Пильстрем
|57:02
|Оливер Лауридсен(Йеспер I Йенсен, Хенри Иконен)
|57:57
|Адам Лишка(Чад Рау, Джефф Тэйфф)
|58:32
|Иван Шварни
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)