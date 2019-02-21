«Йокерит» разгромил «Слован» со счетом 7:1 в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Ессе Йоэнсуу (3-я и 11-я минуты), Стив Мозес (32), Томи Мяки (34), Брайан О’Нилл (42), Марко Анттила (42) и Оливер Лауридсен (58). У «Слована» отличился Адам Лишка (58).