В конференции «Барыса» определилась еще одна пара плей-офф
20 февраля в Восточной конференции определились все восемь участников
20 февраля в Восточной конференции определились все восемь участников
С первого места вышел «Автомобилист», а со второго — «Барыс», ставший победителем дивизиона Чернышева. Также в
Таким образом, «Автомобилист» в первом раунде встретится с «Трактором», а «Барыс» сыграет с «Торпедо». Остальные пары будут сформированы после окончания регулярного чемпионата, который финиширует 22 февраля.
Отметим, что за «Авто» выступает форвард Найджел Доус, который до этого семь лет выступал за «Барыс» и был капитаном астанинского. Со сборной Казахстана он играл на двух чемпионатах мира и дал предварительное согласие на участие в домашнем ЧМ-2019.