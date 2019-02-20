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20 февраля, источник: Vesti.kz

В конференции «Барыса» определилась еще одна пара плей-офф

20 февраля в Восточной конференции определились все восемь участников плей-офф КХЛ и стали известны две пары первого раунда, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

С первого места вышел «Автомобилист», а со второго — «Барыс», ставший победителем дивизиона Чернышева. Также в плей-офф сыграют «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург», с шестой строчки пробился «Салават Юлаев», с седьмой — «Торпедо», а с восьмой — «Трактор».

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Таким образом, «Автомобилист» в первом раунде встретится с «Трактором», а «Барыс» сыграет с «Торпедо». Остальные пары будут сформированы после окончания регулярного чемпионата, который финиширует 22 февраля.

Отметим, что за «Авто» выступает форвард Найджел Доус, который до этого семь лет выступал за «Барыс» и был капитаном астанинского. Со сборной Казахстана он играл на двух чемпионатах мира и дал предварительное согласие на участие в домашнем ЧМ-2019.

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