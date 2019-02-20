ЦСКА выиграл бесполезный трофей и черную метку. Кубок Гагарина опять проедет мимо столицы?
Армейцы вытащили матч с «Локо». Возможно, зря.
Армейцы вытащили матч с «Локо». Возможно, зря.
В среду лидер регулярки КХЛ ЦСКА встречался на своем льду с самым неудобным соперником — ярославским «Локомотивом». В этом сезоне армейцы трижды уступили команде Дмитрия Квартальнова.
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Разгром в
ЦСКА долго не мог оправиться от такого дебюта, оставшая часть периода без опасных моментов. Команды на двоих нанесли лишь шесть бросков (5−1 в пользу ЦСКА) и выдали две длинные серии пауз — длиной в семь и пять минут.
Вторую двадцатиминутки хозяева начали с долгожданной опасной атаки и в результате давки у ворот получили право пробить буллит — Егор Аверин задержал шайбу рукой. Но Максим Шалунов не смог переиграть Александра Салака — чешский голкипер, попавший в старт впервые за два месяца, потащил шайбу ловушкой и
«Локомотив» выдержал натиск армейцев и постепенно ачал переходить в атаку. С голевыми шансами во втором периоде стало веселее, а вот с самими голами — только хуже. В этом игровом отрезке их вообще не случилось.
Главным героем встречи должен был становиться Салак. Этим вечером чешский кипер «Локо» доступно объяснил, почему в его контракте прописана сумма порядка 120 миллионов рублей в год. Но до «сухой» победы над лидером чемпионата Александпу ене хватило 11 секунд — Артем Ильенко удалился, а бросок Слепышева не потащил бы и соотечественник Салака Доминик Гашек.
Отличился ЦСКА и на последней минуте овертайма, но после видеопросмотра гол Линдена Вея был отменен, арбитры зафиксировали у хозяев нарушение численного состава. В серии буллитов зрители увидели 16 попыток, победную исполнил форвард москвичей Михаил Григоренко.
ЦСКА выиграл девятую игру подряд и четвертый раз в своей истории Кубок Континента. Этот бесполезный трофей считается своеобразной черной меткой — его обладатель никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Неужели главный трофей КХЛ снова проедет мимо столицы?
Сергей Федоров
|Игорь Никитин
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Сорокин(Илья Сорокин)
|Александр Салак
|00:54
|Брэндон Козун(Андрей Локтионов)
|01:46
|Командный штраф
|03:10
|Андрей Светлаков
|24:54
|Николай Коваленко
|36:21
|Никита Черепанов
|37:52
|Грег Скотт
|37:52
|Александр Елесин
|38:52
|Михаил Науменков
|41:42
|Артем Чмыхов
|41:42
|Артем Ильенко
|54:48
|Константин Окулов
|58:42
|Артем Ильенко
|59:49
|Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Алексей Марченко)
|64:08
|Командный штраф
|победный бросок: Михаил Григоренко(ЦСКА)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Москва)