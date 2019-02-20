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20 февраля, источник: Sport24

ЦСКА выиграл бесполезный трофей и черную метку. Кубок Гагарина опять проедет мимо столицы?

Армейцы вытащили матч с «Локо». Возможно, зря.

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Источник: РИА "Новости"

В среду лидер регулярки КХЛ ЦСКА встречался на своем льду с самым неудобным соперником — ярославским «Локомотивом». В этом сезоне армейцы трижды уступили команде Дмитрия Квартальнова.

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ЦСКА настроен расправиться с неудачами в розыгрыше Кубка Гагарина — московский клуб набрал к плей-офф набрал отличный ход, команда не проигрывает уже восемь матчей подряд и много забивает. «Локомотив» же проводил в Москве свой последний матч регулярного чемпионата — недавно «железнодорожники» обеспечили себе третье место на Западе, но в последней игре без вариантов уступили в гостях СКА — 0:4.

Разгром в Санкт-Петербурге взбодрил «Локо», матч с ЦСКА ярославцы начали мощно. Уже на 54-й секунде Брэндон Козун мастерски замкнул передачу от Андрея Локтионова, который перед этим издевательски раздел олимпийского чемпиона Алексея Марченко.

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ЦСКА долго не мог оправиться от такого дебюта, оставшая часть периода без опасных моментов. Команды на двоих нанесли лишь шесть бросков (5−1 в пользу ЦСКА) и выдали две длинные серии пауз — длиной в семь и пять минут.

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Вторую двадцатиминутки хозяева начали с долгожданной опасной атаки и в результате давки у ворот получили право пробить буллит — Егор Аверин задержал шайбу рукой. Но Максим Шалунов не смог переиграть Александра Салака — чешский голкипер, попавший в старт впервые за два месяца, потащил шайбу ловушкой и по-футбольному отдал ее арбитру.

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«Локомотив» выдержал натиск армейцев и постепенно ачал переходить в атаку. С голевыми шансами во втором периоде стало веселее, а вот с самими голами — только хуже. В этом игровом отрезке их вообще не случилось.

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Главным героем встречи должен был становиться Салак. Этим вечером чешский кипер «Локо» доступно объяснил, почему в его контракте прописана сумма порядка 120 миллионов рублей в год. Но до «сухой» победы над лидером чемпионата Александпу ене хватило 11 секунд — Артем Ильенко удалился, а бросок Слепышева не потащил бы и соотечественник Салака Доминик Гашек.

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Отличился ЦСКА и на последней минуте овертайма, но после видеопросмотра гол Линдена Вея был отменен, арбитры зафиксировали у хозяев нарушение численного состава. В серии буллитов зрители увидели 16 попыток, победную исполнил форвард москвичей Михаил Григоренко.

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ЦСКА выиграл девятую игру подряд и четвертый раз в своей истории Кубок Континента. Этот бесполезный трофей считается своеобразной черной меткой — его обладатель никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Неужели главный трофей КХЛ снова проедет мимо столицы?

Сергей Федоров

ЦСКА
2:1Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10338 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинДмитрий Квартальнов
Вратари
Илья Сорокин(Илья Сорокин)Александр Салак
1-й период
00:54Брэндон Козун(Андрей Локтионов)
01:46Командный штраф
03:10Андрей Светлаков
2-й период
24:54Николай Коваленко
36:21Никита Черепанов
37:52Грег Скотт
37:52Александр Елесин
38:52Михаил Науменков
3-й период
41:42Артем Чмыхов
41:42Артем Ильенко
54:48Константин Окулов
58:42Артем Ильенко
59:49Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Алексей Марченко)
Овертайм
64:08Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Григоренко(ЦСКА)
Статистика
14Штрафное время10
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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