ЦСКА выиграл бесполезный трофей и черную метку. Кубок Гагарина опять проедет мимо столицы?

Источник: РИА "Новости"

В среду лидер регулярки КХЛ ЦСКА встречался на своем льду с самым неудобным соперником — ярославским «Локомотивом». В этом сезоне армейцы трижды уступили команде Дмитрия Квартальнова.

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ЦСКА настроен расправиться с неудачами в розыгрыше Кубка Гагарина — московский клуб набрал к плей-офф набрал отличный ход, команда не проигрывает уже восемь матчей подряд и много забивает. «Локомотив» же проводил в Москве свой последний матч регулярного чемпионата — недавно «железнодорожники» обеспечили себе третье место на Западе, но в последней игре без вариантов уступили в гостях СКА — 0:4.

Разгром в Санкт-Петербурге взбодрил «Локо», матч с ЦСКА ярославцы начали мощно. Уже на 54-й секунде Брэндон Козун мастерски замкнул передачу от Андрея Локтионова, который перед этим издевательски раздел олимпийского чемпиона Алексея Марченко.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d3ed4d46b35c7887711f36984b6ddd1e_hd/q595361/5abdc9322b072df88328f3d601342b8a/4706368754?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА долго не мог оправиться от такого дебюта, оставшая часть периода без опасных моментов. Команды на двоих нанесли лишь шесть бросков (5−1 в пользу ЦСКА) и выдали две длинные серии пауз — длиной в семь и пять минут.

Вторую двадцатиминутки хозяева начали с долгожданной опасной атаки и в результате давки у ворот получили право пробить буллит — Егор Аверин задержал шайбу рукой. Но Максим Шалунов не смог переиграть Александра Салака — чешский голкипер, попавший в старт впервые за два месяца, потащил шайбу ловушкой и по-футбольному отдал ее арбитру.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_aa89bc1379a0377b247dbbedf517957c_hd/q595553/7202939cc9f75945b455212bb057f0a0/4706368836?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» выдержал натиск армейцев и постепенно ачал переходить в атаку. С голевыми шансами во втором периоде стало веселее, а вот с самими голами — только хуже. В этом игровом отрезке их вообще не случилось.

Главным героем встречи должен был становиться Салак. Этим вечером чешский кипер «Локо» доступно объяснил, почему в его контракте прописана сумма порядка 120 миллионов рублей в год. Но до «сухой» победы над лидером чемпионата Александпу ене хватило 11 секунд — Артем Ильенко удалился, а бросок Слепышева не потащил бы и соотечественник Салака Доминик Гашек.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_36ff37a63d784587f76491f67e297d2e_hd/q595921/9fd8dc11be55d8120095bfe57865936a/4706368871?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отличился ЦСКА и на последней минуте овертайма, но после видеопросмотра гол Линдена Вея был отменен, арбитры зафиксировали у хозяев нарушение численного состава. В серии буллитов зрители увидели 16 попыток, победную исполнил форвард москвичей Михаил Григоренко.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4f46eed980220aacef836b7c5cd01831_hd/q595945/a0a53feebd31f17cfed78b70450e7887/4706368890?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА выиграл девятую игру подряд и четвертый раз в своей истории Кубок Континента. Этот бесполезный трофей считается своеобразной черной меткой — его обладатель никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Неужели главный трофей КХЛ снова проедет мимо столицы?