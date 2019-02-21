Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз4
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш7
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ4
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. КХЛ
20.02
Йокерит7
Слован1
Хоккей. КХЛ
20.02
ЦСКАБ2
Локомотив1
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
09:46 (мск), источник: ТАСС

Четвертый Кубок Континента для ЦСКА. Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 по буллитам обыграл ярославский «Локомотив» в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив себе первое место в турнирной таблице по итогам первенства. Встреча прошла в Москве на МСК «ЦСКА- Арена».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Болельщики начали собираться задолго до матча в предвкушении завоевания московской командой первого трофея в сезоне, организовав очередной аншлаг. Ранее армейцы 10 раз в сезоне собирали на трибунах аудиторию в 10 и более тысяч зрителей. На этот раз встречу посетили 10 338 человек.

Начало матча для ЦСКА выдалось внезапным — на первой минуте игры ворота Ильи Сорокина поразил Брэндон Козун с передачи Андрея Локтионова. Затем на старте второго периода хозяева имели шанс сравнять счет, но Максим Шалунов не реализовал буллит, назначенный за задержку шайбы рукой вблизи линии ворот нападающим «Локомотива» Егором Авериным.

Вплоть до конца третьего отрезка матча гол ярославцев оставался единственным, однако нападающий ЦСКА Антон Слепышев за 11 секунд до конца встречи реализовал большинство и перевел игру в овертайм, который прошел без заброшенных шайб.

В серии буллитов сильнее оказался ЦСКА: нападающий московского клуба Михаил Григоренко дважды переиграл голкипера гостей Ярослава Салака, особенно эффектно исполнив второй, победный бросок и принеся команде досрочную победу в регулярном чемпионате.

«На лавке уже определился с исполнением, понял, что если первый буллит забью, то значит шайба идет в ворота, была уверенность, поэтому и решил попробовать второй раз. Забивал уже пару таких голов на тренировке, раз-два за сезон можно и поэкспериментировать, — заявил Григоренко. — Не могу сказать, что сделал что-то особенное, просто так получилось, все-таки это буллит, а не гол с игры. Стоит скорее отметить Илью Сорокина, хорошо провел встречу, да и командные взаимодействия были на уровне».

Квартальнов — тяжелый противник для армейцев

Читайте также
ЦСКА выиграл бесполезный трофей и черную метку. Кубок Гагарина опять проедет мимо столицы?

Коллектив Дмитрия Квартальнова, бывшего главного тренера ЦСКА (2014−2017), с которым в сезоне 2015/16 команда стала серебряным призером Кубка Гагарина, является одним из самых неудобных соперников для ЦСКА в текущем розыгрыше КХЛ. До этого команда трижды встречалась с «Локомотивом, уступив 1:3, 0:1 и 1:2. «Мы играли против очень классной команды, она вынуждает ошибаться, согласен, что где-то можно было потерпеть, где-то добежать, но ошибки возникают из-за усталости. Была нормальная игра, только начало второго периода проспали, а так хорошая боевая встреча получилась», — отметил специалист.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выделил как игру своей команды, так и защиту гостей. «Первый гол надломил, потом пришли в себя. Пришлось много сил отдать, понимали, что нужно было взламывать оборону. Воспользовались шансом за несколько секунд до конца, парни молодцы», — прокомментировал Никтин итоги игры с ярославским клубом.

«Локомотив», несмотря на два поражения кряду от лидеров конференции, гарантировал себе третью строчку турнирной таблицы Запада, набрав 86 очков в 62 играх. ЦСКА еще предстоит 22 февраля сыграть дома с рижским «Динамо» в заключительном туре первенства, но победой над «Локомотивом» они обеспечили себе победу в регулярной части чемпионата и завоевали Кубок Континента. ЦСКА чаще всех выигрывал данный трофей. Ранее он становился его обладателем в трех сезонах — 2014/15, 2015/16 и 2016/17.

ЦСКА
2:1Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2620.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10338 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинДмитрий Квартальнов
Вратари
Илья Сорокин(Илья Сорокин)Александр Салак
1-й период
00:54Брэндон Козун(Андрей Локтионов)
01:46Командный штраф
03:10Андрей Светлаков
2-й период
24:54Николай Коваленко
36:21Никита Черепанов
37:52Грег Скотт
37:52Александр Елесин
38:52Михаил Науменков
3-й период
41:42Артем Чмыхов
41:42Артем Ильенко
54:48Константин Окулов
58:42Артем Ильенко
59:49Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Алексей Марченко)
Овертайм
64:08Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Григоренко(ЦСКА)
Статистика
14Штрафное время10
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом в ЛЧ
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Баскетболисты РФ сыграют в ключевых матчах отбора к Кубку мира
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь