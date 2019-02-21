Чеха с зарплатой 100 миллионов вытащили из чулана. В Ярославле боятся идти в бой с молодыми вратарями

В «Локомотиве» относятся к иностранцам, как у русским в НХЛ

Удивительные вещи происходят с легионерами «Локомотива». С обладателем Кубка Стэнли Максом Тальбо подписывают новый контракт в феврале, но уже в июне появляется информация, что он будет, расторгнут. Дым рассеялся только в конце августа, когда канадец перебрался в «Авангард». С Брендоном Козуном продлили отношения в марте, но он еще в плей-офф выпал из состава, после чего пропустил почти всю предсезонку. Казалось, что его судьба предрешена, но в итоге Ярославль покинул не он, а только-только запрыгнувший в железнодорожный состав Давид Деарне.

Можно было только похвалить «Локомотив» за то, что в клубе максимально жестко и требовательно относятся к иностранцам. Точно так же, как к русским в НХЛ, где нашим парням надо быть на голову выше местных. К тому же, в Ярославле места легионеров занимают не сбитые летчики, а собственная молодежь. Того же Козуна прошлой весной в первом звене заменял Григорий Денисенко. Вот и прорыв Ильи Коновалова в разгар этого сезона состоялся во многом благодаря тому, что Дмитрий Квартальнов задвинул основного вратаря.

Коновалов выигрывает один матч за другим, становится лучшим новичком недели и месяца. Дальше — больше. 20-летний вратарь признается лучшим во всей КХЛ, на его счету десяток «сухарей» — столько же, сколько у тезки Сорокина, а вызов в первую сборную кажется полностью заслуженным. Дебют за национальную команду в родном Ярославле — это ли не исполнившаяся мечта? Про то, что где-то в чулане у «Локомотива» спрятан вратарь с зарплатой около 100 миллионов (с бонусами и того больше), все вроде как позабыли.

На Салаке поставили крест после матча в Новосибирске

А ведь до декабря все шло своим чередом. Салак, приглашавшийся на роль первого номера, надежды в целом оправдывал. На него не просто выделили круглую сумму, но и расчистили место, выставив на улицу прошлогодний тандем Мурыгин — Судиницин. Чех, будучи одним из самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ, должен был получать почти безлимитное игровое время, а молодой Коновалов его подстраховывать. Подобная модель уже была опробована в «Сибири», где Салак подменял Алексей Красиков. Но, как и в случае с новосибирской историей, молодой вратарь вскоре съел опытного легионера.

Перелом наступил в матче с «Йокеритом». Ярославцы проиграли дома со счетом 0:3, а Салака заменили впервые в сезоне. Пропустив игру в Нижнем Новгороде, Александр вышел в стартовом составе в Новосибирске. Зная взрывной характер Салака, можно было предположить, что против бывшей команды, на почти родном для него стадионе, он выдаст феерию. Вместо этого чех пропустил две шайбы с двух бросков и уступил пост номер один Коновалову. Продержавшись всего пять минут, он угодил в запас на два месяца.

Если поначалу то, что Квартальнов предпочитал чеху молодого россиянина, казалось обычной конкуренцией, то после Нового года начались странности. Салак перестал попадать даже в заявку «Локомотива». Поговаривали о том, что у чеха открылись проблемы со здоровьем. Якобы он жаловался на старые болячки, но в клубе отсутствие одной из своих звезд никак не комментировали.

Когда в середине января главного тренера «железнодорожников» прямо спросили что с Салаком, он ответил предельно кратко: «с ним все в порядке». Слухи о таинственной травме отбросил в сторону и агент игрока Игорь Парашкин. А вот информацию о том, что жена вратаря Миша больна, и именно это является причиной отсутствия Салака в форме «Локомотива», никто не опроверг, но и не подтвердил. Так или иначе, все это выглядело слишком подозрительно.

Чех вернулся так, что чуть не оставил ЦСКА без Кубка Континента

Возвращение Салака происходило постепенно. Сначала он попал в заявку «Локомотива» на матч в Минске, затем заменил Коновалова после трех пропущенных шайб от СКА, а на игру с московскими «армейцами» наконец-то вышел в старте. И отыграл, надо сказать, блестяще. Чех неоднократно оставлял «железнодорожников» в игре, пропустил всего один гол, совершил 28 сейвов, но буллитную дуэль Сорокину все же проиграл. Тем не менее, то, в какой форме Салак предстал после столь длительного простоя, не могло не впечатлять.

«Салак — состоявшийся игрок, он всем все доказал. Кто будет играть в плей-офф — еще не решено, надо узнать, на кого выходим», — сказал Квартальнов после матча с ЦСКА, и только больше запутал вратарский клубок в Ярославле. Вокруг команды уже ходят разговоры о том, что именно дорогостоящий чех станет первым номером «Локомотива» в играх на вылет. Он опытнее, и уже доводил «Сибирь» до финала конференции, пусть и было это четыре года назад.

Любопытна, впрочем, ремарка Квартальнова про соперника. «Спартак», который скорее всего попадется в первом раунде, ярославцы дважды обыгрывали со счетом 3:1 с Коноваловым в воротах. «Сочи» вратарь-вундеркинд даже сушил. А вот с «Витязем», который также еще может попасться команде Квартальнова, в трех из четырех случаев место на последнем рубеже занимал Салак. И в двух из трех случаях привел «Локомотив» к победе.

Перед плей-офф Квартальнов снова все переиграл. Кажется, это весеннее обострение

Квартальнов сделал большое дело, расчистив для Коновалова дорогу наверх. Наверняка ему уже сказали за это спасибо в ФХР. Дал наставник «Локомотива» игровую практику и Даниилу Исаеву, который через год наверняка поедет на молодежный чемпионат мира. Вот только найти последовательности в действиях Квартальнова не удастся, как ни пытайся. Буквально все указывало на то, что Салака, у которого в конце апреля заканчивается контракт, он со счетов уже списал. Но как только почуял запах плей-офф — снова пришел к нему на поклон.

Квартальнов, кажется, просто побоялся идти на СКА и ЦСКА с тандемом Коновалов — Исаев. Это нормально, значит у наставника «Локомотива» еще не атрофировался инстинкт самосохранения. Но стоило ли доводить ситуацию до точки кипения, вызывать уйму ненужных разговоров, чтобы на флажке все переиграть? Салак, привыкший к роли рок-звезды, и не терпящий к себе такого отношения, тоже наверняка был не в восторге. Теперь же ему нужно играть за тренера, который два месяца его мариновал.

Впрочем, вспоминая, как Квартальнов вел себя в предыдущие годы, это не должно удивлять. Весна — время обострений. И главный тренер «железнодорожников» им, кажется, сильно подвержен. В запас с наступлением плей-офф он усаживал не только Козуна, но и Дмитрий Кугрышева, хотя в регулярном чемпионате тот был одним из лучших форвардов ЦСКА. По сути, и легендарную серию со СКА, которую москвичи отдали с 0−3, проиграл излишне засуетившийся Квартальнов.