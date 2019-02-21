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16:45 (мск), источник: Советский спорт

«Слован» заявил вратарем полевого игрока. В команде бардак, но КХЛ на это наплевать

В матче против «Йокерита» за «Слован» сыграл 18-летний вратарь и его некем было заменить — бэкапом был заявлен полевой игрок.

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Источник: Советский спорт

Что случилось?

«Слован» вчера буднично уступил в Хельсинки со счетом 1:7. Основным вратарем гостей в этот вечер был 18-летний Михал Войвода — молодой человек, который не имеет опыт игры на взрослом уровне.

Виной тому несдержанность Якуба Штепанека. В поединке с рижским «Динамо» он сначала зачем-то толкнул в спину Брэндона Макмиллана, а затем запустил сломанную клюшку в арбитра. Вердикт — пять матчей дисквалификации и денежный штраф. Опустим то, что в КХЛ за случайный удар судьи молодым парням лига выписывает 13-матчевый бан. Но сейчас речь не об этом.

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С недавнего времени «Словану» катастрофически не хватает игроков. Легендарный клуб заявляет всего лишь три пятерки и откровенно позорится в конце регулярки. Команду покинули все, кто могли, в том числе — голкипер Марек Чилиак. Третьим вратарем в «Словане» числится Войвода. Ключевое слово здесь именно «числится». Впервые на льду в КХЛ он появился только после удаления Штепанека.

В матче с «Йокеритом» встал вопрос о втором голкипере. «Словану» ничего не оставалось, кроме как заявить в качестве вратаря полевого игрока Кейси Бэйли. Нападающему, который провел в КХЛ 44 матча, внезапно пришлось надеть форму кипера. Так у словаков появился вратарь с опытом игры в НХЛ. Правда, он там выступал на позиции форварда, но это мелочи.

«Словану» некогда было думать о том, что Войвода может получить травму, заболеть, у него могли возникнуть другие проблемы. Что было бы тогда? Сколько шайб «Слован» бы пропустил? 10? 20?

КХЛ закрывает глаза на проблемы «Слована»

Почему КХЛ, когда заикается об исключении клубов из лиги, с упорством, которому позавидуют многие, говорит о том, что в зоне риска находятся только российские клубы? Про многострадальный, а главное — никому не нужный «Куньлунь» мы говорить не будем. Про «Слован» сказать просто обязаны.

Недавно практически все спортивные медиа оторвались на «Салавате Юлаеве». Команда из Уфы привезла на Дальний Восток далеко не оптимальный состав. Журналисты кричали об обмане болельщиков «Амура» и «Адмирала», которые не увидели воочию уфимских звезд, но заплатили деньги за билеты.

Чем ситуация со «Слованом» лучше? Разве публика, которая любят хоккей в Хельсинки, заслужила вчерашний матч? Любому нормальному болельщику не будет приятна победа над соперником, который еле-еле набрал три пятерки в состав, поставил в ворота 18-летнего парня без опыта и заявил вторым голкипером полевого игрока.

Такого попросту не должно быть в лиге, которая претендует на звание лучшей в Европе и второй в мире.

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