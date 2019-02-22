«Важно не проспать на старте, ведь “Торпедо” будет “кусаться”». Хоккейный комментатор разобрал матчи «Барыса» в Кубке Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Противостояние в Кубке Гагарина между «Барысом» и «Торпедо» начнется 26 февраля в Астане.

— «Барыс» — «Торпедо». Вторая и седьмая команды «Востока». Фаворитом в этой паре является, безусловно, «Барыс», который более ровно прошел регулярный чемпионат, без таких видимых спадов. Кстати, который был, он пришелся на тот период, когда у команды был переполнен лазарет. У «Торпедо» этих проблем по ходу чемпионата было побольше. Экстренно пришлось выписывать Барри Браста, который очень удачно вписался в состав молодого тренера Дэвид Немировски.

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Есть ли смысл обращать на два очных матча в начале чемпионата? Наверное, отчасти, поскольку плей-офф, это совсем другой хоккей. Со счетом 6:5 «Торпедо» было сильнее в Нижнем Новгороде, 4:1 — победили у себя в Астане. Да, должны были быть более убедительны дома, но и в гостях обязаны были забирать два очка вместо одного.

Думаю, что игра «Торпедо» больше подходит для нас, ведь соперник старается играть в агрессивный хоккей, при этом частенько забывая о собственной обороне. В этом есть главный козырь Скабелки и компании. Игра в неравных составах тоже будет иметь определяющий фактор: тут игра в меньшинстве у клубов примерно равна, а вот большинство — разнится. «Торпедо» — это пятая команда в Лиге по количеству штрафных минут, и об этом тоже должны понимать в «Барысе».

Не скажу, что серия может получиться проходной или легкой, но «Торпедо» будет «кусаться» в каждом матче. «Торпедо» очень собрано и хорошо проходит финишную прямую, обыграв очень крепкие коллективы. «Барыс», напротив, возвращается из непростой поездки, от которой тоже понадобиться время, чтобы отойти. Поэтому первые матчи в этой серии очень важны и проспать старт ни в коем случае нельзя. Мой прогноз на эту серию — 4:1 в пользу «Барыса».

— Кто самый опасный в составе соперников?

— Традиционно — Денис Паршин. Это главная звезда нижегородского клуба. Так же нужно немного поглядывать за защитниками «Торпедо», ведь те с охотой подключаются к атаке. Станислав Галимов травмирован, поэтому пост № 1 будет у Барри Браста. Он будет играть без замен.

Напомним, «Барысу» до финиша в регулярном чемпионате КХЛ осталось провести одну игру — в Китае с «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдет сегодня, 22 февраля, в Пекине. Кубок Гагарина начинается 25 февраля, а «Барыс» первый матч с «Торпедо» проведет на следующий день — 26 числа.