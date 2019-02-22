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12:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» поместил Франсиса Паре в список травмированных до 10 марта

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» поместил нападающего Франсиса Паре в список травмированных до 10 марта, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Таким образом, Паре не сможет помочь екатеринбургской команде в первом раунде плей-офф, где «Автомобилист» сыграет с челябинским «Трактором».

В текущем сезоне Паре в 58 матчах регулярного чемпионата забросил 16 шайб и отдал 19 голевых передач.

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