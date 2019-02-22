«Автомобилист» поместил Франсиса Паре в список травмированных до 10 марта
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» поместил нападающего Франсиса Паре в список травмированных до 10 марта, сообщает
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» поместил нападающего Франсиса Паре в список травмированных до 10 марта, сообщает
Таким образом, Паре не сможет помочь екатеринбургской команде в первом раунде
В текущем сезоне Паре в 58 матчах регулярного чемпионата забросил 16 шайб и отдал 19 голевых передач.