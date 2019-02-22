Кто поможет «Барысу» обыграть «Торпедо», или главные действующие лица серии в Кубке Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Как пройти соперника с самой «дырявой» обороной? Некоторые показатели противостояния «Барыс» — «Торпедо» в Кубке Гагарина.

В команде Андрея Скабелки роли игроков строго распределены — основной вратарь Хенрик Карлссон, а Даррен Диц с Кертисом Волком должны быть практически всегда льду. Есть и записные снайперы. «Выстреливают» периодически другие игроки, вроде Егора Петухова или Виктора Сведберга, но фавориты остаются прежними.

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Хенрик Карлссон

35-летний голкипер обрел в «Барысе» очередную молодость и выдает лучший сезон в карьере в КХЛ. По двум основным показателям для вратаря, а это процент отраженных бросков и коэффициент надежности, шведский казахстанец обновил свои лучшие достижения. Хенрик отразил 92,8 процента бросков по своим воротам (13 показатель в Лиге), а надежность равняется 2,02 (вместе с Юхой Метсола делит девятое-десятое место).

На счету Карлссона 25 побед в текущем сезоне. Если он с «Барысом» обыграет «Куньлунь», то обновит свой лучший результат в регулярном чемпионате (25 матчей он выигрывает третий раз в карьере). Если двухметровый швед выйдет в игре против китайской команды, то повторит еще одно свое достижение — 46 игр в «регулярке».

Даррен Диц

Самый результативный игрок «Барыса». 25-летний защитник практически в два с половиной раза улучшил свой результат прошлого сезона — 53 очка против 19. С солидным отрывом Диц выигрывает бомбардирскую гонку среди защитников, показывая один из результатов в истории Лиги. Показатель полезности игрока — «+29».

Восемь победных шайб «44» номера помогли не только «Барысу», но и вывели игрока на третью позицию в номинации, вслед за Кириллом Капризовым из ЦСКА и Найджелом Доусом из «Автомобилиста». Лидирует ведущий игрок казахстанского еще в двух номинациях — по игровому времени (23 минуты и 41 секунда), голевым передачам среди защитников (38 результативных пасов) и броскам по воротам (247 попыток).

Андре Петерссон

28-летний форвард «Барыса» проводит отличный сезон. В 50 играх он набрал 44 очка (22+22) и повторил результат дебютных сезонов в «Сочи». Шведский хоккеист совершил 133 броска (второй результат после Дица — столько же бросков и Кевина Даллмэна) и реализовал 16,5 процента из них.

Опасен Петерссон и в численном большинстве — на его счету восемь голов (больше всех в команде). Еще 14 шайб он отправил в ворота соперника при игре в равных составах (также лучший показатель в «Барысе»). Шесть голов Петерссона стали победными для «Барыса» (уступает только Дицу).

Есть у Андрея Скабелки и еще ряд исполнителей, которые могли войти в это трио — Патрис Кормье, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин и Брэндон Боченски. Есть и еще один игрок, чье возвращение может стать определяющим для «Барыса».

Потенциальный MVP серии «Барыс» — «Трактор» — Кертис Волк

Травма верхней части тела помешала 26-летнему канадцу доиграть «регулярку» вместе с командой, но он является одной из важнейших деталей механизма от Скабелки. Форвард проводит на льду по 19 минут и 17 секунд за игру, что является лучшим показателем среди нападающих в «Барысе» и пятым во всей Лиге.

В 50 встречах Волк набрал 27 очков (9+18) при показатели полезности «+3». Возможно, его показатели покажутся даже не близкими к лидерам, но Кертис довольно полезен в подыгрыше, а об его техническом арсенале можно и не говорить.

Если бы канадцу сопутствовало фортуна, то он был одним из самых результативных в Лиге.

Барри Браст

Еще один опытнейший голкипер в нашем противостоянии. 35-летний Браст перебрался в «Торпедо» по ходу сезона из «Куньлуня», где показывал более-менее надежную игру только с командами из нижней части таблицы. Результаты Браста на порядок хуже, чем у Карлссона — 92 процента отраженных бросков и 2,93 коэффициент надежности.

Это не только не худшие результаты Браста в КХЛ, но и не лучшие. Сильнейшие сезоны канадец выдал за «Медвешчак» и «Слован», но последний из них был три года назад. С тех пор ветеран на такой уровень больше не поднимался. Потенциальным сменщиком Браста является 23-летний Андрей Тихомиров.

Денис Баранцев

26-летний защитник третий сезон начинает в Нижнем Новгороде и один из немногих в составе имеет положительную полезность («+13»). Нестабильное выступление «Торпедо» не мешает защитнику выдавать лучший сезон в карьере в КХЛ. У Дениса второй результат по игровому времени: по этому показателю он расположился между двумя легионерами — Филипом Хольмом и Мэтью Боди.

В 59 встречах Баранцев набрал 21 очко (5+16). Один из голов Дениса стал победным для «Торпедо». Параллельно игрок лидирует по числу заблокированных бросков вместе с Михаилом Орловым — по 65 раз. Второй результат в команде у защитника по силовым приемам (75) и уступает он только форварду — Роберту Саболичу (90).

Денис Паршин

33-летний форвард не первый сезон играет в «Торпедо» и является, можно сказать, ветераном клуба. Лучшие по результативности розыгрыше КХЛ Паршин отыграл в ЦСКА и «Авангарде», но в текущем турнире он был настоящим лидером нижегородского клуба. Подтверждение тому его бомбардирский результат — 41 очко (16+25).

У Паршина наивысший результат по голевым передачам в клубе — 25 пасов. А 41 набранное очко позволило игроку показать третий результат в карьере в КХЛ. По победным голам Паршин делит первое место в команде вместе с Робертом Саболичем — по пять голов.

Потенциальный MVP серии «Барыс» — «Трактор» — Эндрю Кейлоф

Канадский легионер дебютирует в КХЛ довольно результативно. Во-первых, на его счету уже 22 гола, а это лучший результат в команде. Во-вторых, Эндрю вместе с Паршиным делит позицию ведущего бомбардира в «Торпедо» — по 41 очку. В третьих, четыре шайбы Кейлофа принесли победы клубу.

Опасен 27-летний канадец и в большинстве — шесть его голов забиты при розыгрыше лишнего игрока (первое место в «Торпедо»). 11 раз нападающий спровоцировал фолы на себе.