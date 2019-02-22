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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в $500 в случае провальных игр

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 в случае провальных игр. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"
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«Мы миллионы долларов растратили (на ХК “Динамо-Минск”. — Прим. БЕЛТА), и где они сейчас? “Беларуськалий” прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов», — сказал Александр Лукашенко.

Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях белорусской команды на ралли-рейде «Дакар». Президент выразил уверенность, что белорусский экипаж в ближайшие годы поднимет свой уровень и будет занимать высокие места.

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Один из курсантов предложил направлять белорусские экипажи и на другие престижные гоночные соревнования. Глава государства отметил, что готов это поддержать, если появятся люди, которые смогут не просто требовать деньги на выступления, но и занимать хорошие места. «Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: “Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую”», — пояснил свою позицию Александр Лукашенко.

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