Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в $500 в случае провальных игр

«Мы миллионы долларов растратили (на ХК “Динамо-Минск”. — Прим. БЕЛТА), и где они сейчас? “Беларуськалий” прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов», — сказал Александр Лукашенко .

Один из курсантов предложил направлять белорусские экипажи и на другие престижные гоночные соревнования. Глава государства отметил, что готов это поддержать, если появятся люди, которые смогут не просто требовать деньги на выступления, но и занимать хорошие места. «Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: “Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую”», — пояснил свою позицию Александр Лукашенко.